16.864 abonados de los 27.385 previstos inicialmente reservan plaza para Montjuïc

16.864 abonados, de los 27.385 previstos, han adquirido el pase de temporada para la próxima campaña en la que el primer equipo azulgrana jugará sus partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, según desveló este jueves la vicepresidenta económica Elena Fort, en una reunión con socios.

El Barcelona, que tiene 83.500 abonados, había reservado inicialmente 27.385 localidades de las 49.472 disponibles en Montjuïc para sus abonados. Las restantes se destinarán a la venta al público y a los compromisos del club. En una comparecencia de Fort, vicepresidenta institucional del club, y Eduard Romeu, vicepresidente económico, con un grupo de 200 socios, de la que informó el club catalán mediante un comunicado puesto que era cerrada a los medios de comunicación, ambos ofrecieron detalles sobre el 'Espai Barça', que es como se conoce la ordenación urbanística del Camp Nou.



Fort invitó a los socios a "acompañar al Barça en un momento muy importante". Además, la vicepresidenta anunció que se está trabajando para que los socios que no se hayan abonado puedan disfrutar de entradas a precios populares. La vicepresidenta detalló los cambios que se producirán en los próximos meses en torno al 'Espai Barça', así como cuál ha sido el proceso de selección de las empresas que lo harán posible.



Además, la vicepresidenta explicó que el Ayuntamiento de Barcelona ha concedido ya dos de los tres permisos municipales necesarios para la realización de la obra y se espera disponer en breve del último. Romeu desgranó el plan de financiación del 'Espai Barça', que calificó de "agresivo, ambicioso", y que conlleva "decisiones dolorosas", por lo que "sólo puede hacerlo gente valiente".



El responsable económico de la directiva azulgrana pidió "confianza y paciencia" a los socios y subrayó que el modelo de propiedad del Barcelona era "una de las líneas rojas imprescindibles" para sacar adelante la financiación del proyecto. Destacó que no se ha realizado ninguna hipoteca sobre el nuevo estadio. "Garantizamos el pago con los ingresos que genere el proyecto. Por tanto, los financiadores son compañeros de viaje, que, eso sí, no pueden intervenir en las decisiones del Club", aclaró.



En cuanto al traslado al Estadio de Montjuïc, Fort destacó el esfuerzo realizado por el Barcelona para mejorar el acceso y que la movilidad sea lo más cómoda y fluida posible con la utilización de autobuses lanzadera y el uso del funicular, escaleras mecánicas, taxis, aparcamientos para los autobuses de Peñas y para motos alrededor del Lluís Companys y para vehículo privado en la Fira.



Las obras del nuevo Spotify Camp Nou se podrán seguir a través de una página web creada sobre la instalación, gracias a las imágenes que recogen tres webcams ubicadas en el recinto.