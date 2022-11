Ter Stegen no viaja con el resto de sus compañeros a Omán por enfermedad

El portero Marc-André ter Stegen tiene una enfermedad estomacal y no viaja este lunes con el resto de la plantilla mundialista de Alemania a su base de entrenamiento en Omán, en el que jugarán un amistoso contra la selección del país.

?? @mterstegen1 wird heute wegen eines Magen-Darm-Infekts zunächst nicht wie geplant mit dem Team in das WM-Kurztrainingslager in den Oman fliegen. Er bleibt vorerst in Frankfurt und wird nach seiner Genesung schnellstmöglich nachreisen.



Gute Besserung, Marc! ?? pic.twitter.com/JKHGSSISAa