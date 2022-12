Szczesny se apostó 100 euros con Messi a que el árbitro no pitaba el penalti: "No voy a pagarle"

Argentina y Polonia se enfrentaban este miércoles con el pase a los octavos de final del Mundial en juego. En un partido de máxima tensión, el colegiado neerlandés Danny Makkelie se convertía en el objeto de la polémica al señalar uno de los penaltis más polémicos en lo que llevamos de Copa del Mundo.

Corría la primera parte del encuentro cuando el portero polaco, el meta de la Juventus de Turín Wojciech Szczesny realizaba una salida por alto a un centro lateral. El cancerbero con la inercia acababa impactando con su mano en el rostro de Leo Messi. En un primer momento Makkelie no señaló la pena máxima. Sin embargo, fue avisado por sus compañeros del VAR y tras revisar la jugada a cámara lenta decidió señalar el punto de castigo.





Mientras el neerlandés acudía a la banda para ver la pantalla se desarrollaba una conversación entre Leo Messi y Szczesny que el meta polaco hizo pública tras el encuentro. Se trató de una curiosa apuesta sobre si el colegiado pitaría penalti o no. En juego estaban 100 euros:"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penalti. Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", confesó el portero polaco.

Finalmente Makkelie señaló la pena máxima que Szczesny acabó atajando a Messi. Había perdido 100 euros, pero había conseguido mantener el 0-0 en el marcador y a su equipo vivo en el partido, aunque posteriormente encajaría dos tantos. Derrota dulce de los polacos que pese a todo conseguían el pase a los octavos de final como segunda de grupo.