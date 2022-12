El futbolista inglés Raheem Sterling volverá a Qatar este viernes después de abandonar la concentración inglesa la semana pasada por el asalto que se produjo en su casa de Londres.

Sterling se marchó antes del partido de octavos de final contra Senegal al haberse producido un robo armado en su casa de Londres, del cual los ladrones se llevaron joyas y relojes. El futbolista se marchó para estar cerca de sus hijos, que no estaban en la vivienda en el momento del robo.

