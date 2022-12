Rabiot y Upamecano, dudas de Francia para la semifinal del Mundial

El centrocampista Adrien Rabiot y el defensa central Dayot Upamecano se perdieron el entrenamiento este martes con la selección francesa y son dudas para el duelo de semifinales del Mundial de Qatar contra Marruecos, en el que sí estará el centrocampista Aurelien Tchouaméni. Ambos están enfermos y no han participado en la sesión de ejercicios del día, solo parcialmente abierta a la prensa, indicó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



En el caso de Upamecano se trata del segundo día consecutivo que no puede participar con el resto de sus compañeros en el entrenamiento. En ambos casos, el motivo ha sido un dolor en la garganta ligado a la climatización, la misma causa que ha motivado la baja de Rabiot. En caso de que se confirme su baja, todo apunta a que el puesto en el eje de la defensa será ocupado por Ibrahima Konaté, mientras que en el centro del campo saltaría Youssouf Fofana en lugar de Rabiot.



Junto a él estará Tchouaméni. El jugador del Madrid se entrenó con normalidad, tras haber estado ausente la víspera por un golpe sufrido durante el partido de cuartos de final contra Inglaterra. El centrocampista es el único jugador que ha comenzado todos los partidos en el once francés.



Francia, defensora del título, se juega un puesto en la segunda final consecutiva de un Mundial, mientras Marruecos que Marruecos, primer país africano en semifinales, puja por seguir haciendo historia.