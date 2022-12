Paulo Bento dimite como entrenador de Corea del Sur

Paulo Bento, seleccionador de Corea del Sur, anunció, tras perder contra Brasil, que deja de ser entrenador del conjunto asiático y que la decisión la tomó en septiembre. Bento, entrenador de Corea del Sur desde 2018, aseguró en rueda de prensa que ha comunicado la decisión a sus jugadores y a la Federación y que lo tenía claro desde septiembre: "Estoy satisfecho por el trabajo de estos cuatro años. Les agradezco la confianza", afirmó Bento tras perder 4-1 contra Brasil en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.



"En este momento no es fácil hacer un resumen de todo lo que ha pasado en la Copa del Mundo, especialmente porque todavía no ha acabado, solo puedo decirte sobre nuestra participación que ha acabado hoy. Ha acabado de una manera muy justa, tenemos que felicitar a Brasil, porque ha sido mejor", destacó.



"El final de partido es para estar orgullosos, como los cuatro años que nos han traído hasta aquí. Lo que hicimos durante la fase de grupo fue muy bueno, por cómo jugamos, porque hemos llegado a octavos por tercera vez ne la historia a octavos", agregó Bento, que, como hizo en la previa del partido, criticó la poca preparación que han tenido para el partido -apenas 72 horas-.



"No hemos podido prepararnos como queríamos y lo ha hecho muy difícil", señaló.