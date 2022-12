El palo a Ryan por parte de su compañero de equipo tras su fallo ante Argentina

Argentina consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial ante Australia (2-1), en un partido que se complicó más de lo que parecía tras ir ganando 2-0. El segundo tanto lo marcó el delantero del City, Julián Álvarez, tras un error clamoroso del portero de los Socceroos, Matt Ryan, exguardameta de equipos de LaLiga como Valencia o Real Sociedad.

Fue en el equipo txuri-urdin donde vivió su última experiencia en España la temporada pasada, antes de irse a Dinamarca este pasado verano tras firmar con el Copenhague. Sin embargo, su paso por Dinamarca no es que esté siendo idílico, ya que lleva sin jugar desde octubre, siendo titular el guardameta polaco Kamil Grabara.

Ryan acusó que Grabara era titular en el Copenhague por asuntos "políticos". En concreto, señala que el equipo danés quiere vender a Grabara, razón por la cual Ryan llevaría dos meses sin jugar en la portería del tercer clasificado de la liga de Dinamarca.

Por ello, cuando Matt Ryan falló ante Australia, Grabara no perdió la oportunidad para lanzar un dardo a su compañero de equipo. "Seguro que han sido las razones políticas...", escribió el guardameta polaco. No parece que haya muy buen rollo. La verdad es que no.