Morata: "Estoy estupendo"

Álvaro Morata confirmó que ha superado las molestias en la cadera con las que se incorporó a la concentración de la selección española y el resfriado que le afectó el domingo en la Universidad de Qatar, y aseguró que está "volando" físicamente, preparado para el debut de España ante Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

"Estoy estupendo. Tuve un sustituto en el último partido de Liga contra el Mallorca. Desde ahí tuvimos un amistoso que no servía para nada arriesgar. Me preparé con los preparadores y desde que llegué aquí estoy volando. Me siento perfecto", manifestó en un acto promocional de la Federación.

Morata hizo una lectura positiva del papel del seleccionador Luis Enrique Martínez como 'streamer' tras realizar sus tres primeros directos nocturnos desde la concentración de la selección. "No me parece mal, el mundo evoluciona y hay muchas pequeñas dudas que él resuelve con toda la naturalidad del mundo".

En la presentación del acuerdo de la Federación con una empresa de realidad virtual, Morata eligió a delanteros española como "Fernando Torres, Villa, Morientes o Raúl", para jugar como compañero de delantera en el metaverso.

"Es el futuro y el de la selección es brillante. Todo evoluciona y lo siguiente será crear un Mundial en el metaverso. Es súper interesante para que podamos interactuar con gente de otras partes del mundo, hacer encuentros con aficionados. Es increíble sentir cerca a gente de todo el mundo estando en casa".

Pedri: "No me siento ninguna estrella por estar en un cartel de Doha"

Pedri González huyó del liderazgo de la selección española por ser el futbolista elegido como imagen de España en los edificios de Doha, y aseguró que no se siente "ninguna estrella".

"Para mí la mochila la tiene todo el equipo. No me siento ninguna estrella de la selección por estar en ningún cartel en Doha. No me centro en eso, solo en jugar y en estar tranquilo, aportar lo máximo y hacer lo que me pide el míster siempre", aseguró en un acto publicitario en la Universidad de Qatar.

??? @pedri, jugador de la Selección: "Nosotros hemos crecido con las nuevas tecnologías y estamos acostumbrados a ellas".



?? "Todos jugamos a la consola en nuestros ratos lbres, aunque los jóvenes siempre le damos un poco más".#VamosEspaña | #Catar2022pic.twitter.com/MugbAPM1iV — RFEF (@rfef) November 21, 2022

La presentación de un acuerdo de la Federación con una empresa de desarrollo tecnológico y realidad virtual como nuevo patrocinador, contó con la presencia de Pedri que confesó que le gusta la cara que muestra el seleccionador Luis Enrique Martínez en su papel innovador de 'streamer'.

"Para mí está bien, siempre que lo intento ver todas las noches y me río mucho con sus respuestas. El míster es así de espontaneo, es una faceta que le está gustando. Si él la disfruta, todos lo hacemos", valoró.