Luis Enrique: "Tener un once fijo no garantiza hacerlo mejor; pero no puedo decidir en función de la prensa"

La Selección Española se enfrenta este miércoles a Kosovo en La Cartuja, en Sevilla, un rival que gusta a Luis Enrique: "Presionan alto de forma intensa, son atrevidos y valientes. Es una Selección que me gusta, se atreve a tomar riesgos y nos va a complicar la vida en diferentes fases de juego", dijo en la rueda de prensa previa, después de que Kosovo se estrenase ante Suecia con una derrota por 0-3.

En el centro de la actualidad de la Selección, varios debates: once fijo o variable, Sergio Ramos, la falta de gol... Luis Enrique comenzó echando la vista al partido del domingo ante Georgia, que se ganó con un gol en el descuento. Reconoce que su preocupación ha disminuido: "Mi reflexión es mucho más positiva después de ver el partido. Creía que la primera parte estuvo peor, y no fue así; y en la segunda nos llevamos el partido de forma justa".

El partido ante Georgia, según Luis Enrique, sirvió para recordar que "el fútbol profesional ya no sabe de grandes diferencias. Ya nadie gana con facilidad. Y debido a las expectativas generadas ante Alemania, ya hablamos de que esto no iba a ser así. Lo importante es ganar tres puntos más. No viene mal un poco de negatividad para que la gente esté atenta. Lo que no puedo reprochar nada es la actitud: en eso, un diez."

A vueltas con la participación de Sergio Ramos, su estado y su cercano récord de internacionalidades: "Siempre habrá especulaciones con respecto a este tema. Reitero que Ramos está en perfecto estado y comunicaré mañana la decisión de si juega".

Gerard Moreno está mejor y podría volver al once: "Decidimos que hasta que el jugador no tuviera cero molestias no íbamos a tomar riesgos. Ayer entrenó perfecto, y si está en condiciones, Gerard Moreno estará en la lista."

¿Once fijo u once variable?

Fue el tema estrella. El debate está en los medios de comunicación y también entre la afición. Luis Enrique reforzó su línea a seguir: "No tenemos un once. Como seleccionador, lo que no puedo hacer es tomar mis decisiones en función de lo que quieran Pepe, Manolo o Lucas (en alusión a la prensa). Ahora tengo 24 jugadores que podrían jugar en el once, y lo prefiero a tener once jugadores y que se lesionen tres. Es mi forma de trabajar y me ha ido bien. Parece que si tuviera once fijos iría mejor la cosa, pero eso no lo garantiza. Es un debate de querer lo que no tenemos. Yo así me siento cómodo. Pepe, Manolo y Lucas sois los periodistas, la afición está encantada", sentenció.

En ese once parece ganar enteros Unai Simón en la portería: "No sé si se afianzaría o no, si jugara mañana. Lo bueno es que en este grupo, cualquiera de nuestros porteros me genera confianza. Y algunos que no están en la lista, también".