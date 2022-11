Luis Enrique, ¿presidente del Gobierno? "Si el primer año no cumplo el 50 por ciento de mis promesas, lo dejo"

Luis Enrique ha vuelto a compartir ideas, anécdotas y experiencias en su sesión de Twitch de este lunes, mientras Portugal y Uruguay disputaban su partido de la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial de Qatar.

En lo más estrictamente relacionado con la información deportiva de la Selección Española, tranquilizó sobre el estado físico de Gavi, que se ausentó de los entrenamientos de este comienzo de semana: "Gavi tenía un golpe en la rodilla que no tiene ninguna complicación ni le impedirá estar a disposición".

También bromeó con que el seleccionador alemán, Hansi Flick, y él se han citado para la final de la Copa del Mundo: "Hemos quedado para la final como si fuéramos una pareja. Al final del partido nos dijimos que nos veremos el 18 en Doha para jugar la final, ¡ojalá se cumpla!", deseó el técnico asturiano. A ello hay que sumar que la plantilla española ya se ha repuesto del mal sabor de boca que dejó el 1-1 frente a Alemania: "La decepción se palpaba en el vestuario, y hay que ponerle freno porque vamos de maravilla y estamos donde queremos estar. Somos líderes del grupo y tenemos que pensar a lo grande, ¿por qué no?".

Un mensaje de Luis Enrique a los políticos españoles

En un tono desenfadado, Luis Enrique habló de un tema que no suele ser habitual, como es la política. Un usuario de Twitch le preguntó a Luis Enrique si se presentaría a las elecciones generales de España si la Selección gana el Mundial.

"Podría ser una opción. Me comprometo a que si el primer año no cumplo el 50 por ciento de las cosas que prometo en campaña, lo dejo", bromeó, aunque después pasó a un tono un poco más serio para dar un toque de atención a la forma de trabajar de los gobernantes de nuestro país.

"El que quiera gobernar, que gobierne igual. Te puedes equivocar, pero al menos cumple con el 50 por ciento de lo que prometes el primer año. Eso debería un poco objetivo para nuestra clase política, que hablar, hablan muy bien, se salen pero luego...", criticó el seleccionador.

"Y da igual quién esté. Es lo que hablo con mi gente, que yo no he visto a ningún partido en la oposición -y por ahí han pasado todos-, da igual la ideología que tengan. Da igual, cuando gobernaba el PP o ahora el PSOE, me da igual. Un poco de sentido común, y si alguien ha estado en la oposición, y el Gobierno hace algo bien para la población, se puede decir. La verdad es que deja mucho que desear", reflexionó.