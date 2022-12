Luis Enrique pasa del enfado al alivio: "¿Susto o muerte? Pues va a ser susto"

Luis Enrique acabó muy enfadado el partido ante Japón. Durante la segunda mitad el asturiano no podía disimular su descontento y cada vez que era enfocado por las cámaras se le veía muy contrariado por lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. Posteriormente en sala de prensa puso palabras a lo que había sentido tras la derrota.

"No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado por completo", explicó. "Para nada estoy contento, no celebro derrotas. Y en el fútbol no sólo no existen cuadros buenos ni cuadros malos, sino que, además, los cuadros van cambiando, ya lo veréis", continuó.

Horas después del varapalo el seleccionador español ha subido una imagen a su cuenta de Instagram en el que se le ve con cara sonriente y posando. Acompaña a la imagen un texto de alivio: "¿Susto o muerte? Pues va a ser susto, ¡ya en octavos!", ha escrito el asturiano que reconoció que no llegó a saber que el equipo llegó a estar eliminado durante tres minutos. "No estoy pendiente del otro partido, no lo sabía. ¿Sí? ¿Qué había marcado Costa Rica? No me he enterado".