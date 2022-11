Irán pide la expulsión de Estados Unidos del Mundial por modificar su bandera

La selección de fútbol de Estados Unidos ha comenzado a exhibir la bandera iraní sin el escudo de la República Islámica de cara al partido entre ambas de la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Catar.

Los dos países, enemigos políticos desde hace mucho tiempo, se enfrentarán el martes en un encuentro decisivo en el Grupo B, en el que tanto norteamericanos como asiáticos tienen aún posibilidades de alcanzar los octavos de final. Irán derrotó a Estados Unidos por 2-1 en la Copa del Mundo de Francia'98.

Irán ha vivido protestas antigubernamentales y la decisión de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) de exhibir esa bandera en sus cuentas de redes sociales se considera una señal de apoyo a los manifestantes.

Poco después de ello, una de las agencias afines al régimen, la Tasnim News Agency, ha revelado que los asesores legales de Irán plantearán una queja formal a la FIFA, y piden que los Estados Unidos sean sancionados con 10 partidos sin jugar, lo que supondría su expulsión de este Mundial."Estados Unidos viola los estatuos de la FIFA al publicar una imagen distorsionada de la bandera de Irán. La Sección 13 del reglamento explica que debería de caer una sanción de 10 partidos a los Estados Unidos", señalan los asesores legales de Irán.

By posting a distorted image of the flag of the Islamic Republic of #Iran on its official account, the #US football team breached the @FIFAcom charter, for which a 10-game suspension is the appropriate penalty.

Team #USA should be kicked out of the #WorldCup2022pic.twitter.com/c8I4i4z3Tv