La imagen del Argentina-Polonia: Tensión entre Messi y Lewandowski

Robert Lewandowski y Leo Messi son el presente y el pasado del Barcelona. Las dos últimas grandes estrellas culés se vieron las caras este miércoles en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste se imponía por 2-0 en un partido en el que saltaban chispas entre las dos estrellas.

La imagen más llamativa del encuentro se produjo en los últimos minutos del mismo. Lewandowski derribaba a Messi tras un regate de este y acudía a pedirle perdón. El capitán de la albiceleste ni siquiera mira a su rival, no toma la mano que este le ofrece y permanece con los brazos en jarra mirando al infinito y sin inmutarse mientras el polaco le toca el pecho en señal de disculpa. Tras el pitido final ambos si charlan unos instantes sobre el césped y se funden en un frío abrazo.

En zona mixta preguntados por el 'incidente' Messi aseguraba que "respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema. No pasa nada, nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad". Por su parte, Lewandowski afirmaba que "lo de Leo fue un mero hecho curioso. Intercambiamos algunas palabras, pero nada especial".

Sin embargo, no es la primera vez que se produce un desencuentro entre ambos futbolistas. En 2021 cuando Messi recogió el Balón de Oro pidió que el de 2020, que no se dio por el coronavirus, fuera entregado al polaco. Este no se lo tomó muy bien y aseguro que "quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías". Posteriormente en la entrega del 'The Best', Lewandowski se enteró que Messi no le había votado y aseguró contrariado "¿por qué no me votó Messi? Preguntadle a él".