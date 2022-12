Grave error del VAR en el gol anulado a Griezmann en el Francia-Túnez

Polémica en el Mundial tras el Francia-Túnez. En el último minuto del partido se producía una extraña decisión del colegiado neozelandés Matthew Conger. Antoine Griezmann marcaba y ponía el 1-1 en el marcador, el árbitro concedía el gol y nada más sacar de centro Túnez señalaba el final del partido.

Segundos después Conger era llamado por el VAR y decretaba que el tanto no era válido y que había fuera de juego. El problema es que según establece el Protocolo VAR, no se puede anular un gol una vez se ha reanudado el juego. Cada tanto se chequea y hasta que el videoarbitraje no certifica su legalidad no continúa el partido. En este caso, primero se concedió y luego se anuló, algo totalmente incorrecto y que no ha gustado un pelo a la Federación Francesa que va a depositar una reclamación ante la FIFA.

Un gol de Khazri hace justicia ante Francia, pero Túnez cae eliminada Túnez logró la primera victoria de su historia ante Francia (1-0), pero se quedó a las puertas de los octavos de final del Mundial por la victoria de Australia sobre Dinamarca. 30 nov 2022 - 15:07

"Si el juego se ha reanudado después de haber sido detenido, el árbitro solo puede realizar un análisis en caso de error de identidad o infracción sancionable con exclusión (violencia, escupir, morder, palabras o actos hirientes, groseros o abusivos)", dictamina el protocolo.



El partido acabó con 1-0 en el marcador a favor de Túnez y el tanto de Griezmann no hubiera cambiado absolutamente nada. Las Águilas de Cartago seguían eliminadas y los galos pasaban a octavos de final como primeros de grupo.

Otra víctima de lo ocurrido fue la TF1, el canal propietario de los derechos del Mundial en Francia. Tras el pitido final del colegiado se fueron a publicidad y se comieron la anulación del gol y la posterior reanudación del partido entre centenares de críticas de los usuarios, algo que les obligó a tener que pedir perdón.

"Durante el tiempo en el que nos fuimos a publicidad, el VAR avisó al colegiado y fue a ver el monitor. Lo sentimos mucho por aquellos que no pudieron vivir este momento en directo", lamentó la TF1 en su cuenta de Twitter.