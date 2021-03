Georgia pide disculpas por el apagón durante el entrenamiento de España: "El estadio estará listo"

"Today, during the training session of the Spanish national team, the stadium experienced a power loss due to technical reasons, which were soon resolved. The venue is now fully prepared to host the match. We apologise to our guests for the discomfort caused by this incident"

"Hoy, durante la sesion de entrenamiento de la Selección Española, el estadio experimientó una bajada de tensión por razones técnicas, que fueron resueltas de forma rápida. Las instalaciones están completamente a punto para acoger el partido. Nuestras más sinceras disculpas a nuestros visitantes por los inconvenientes causados por este incidente", se traduce el breve comunicado de la Federación Georgiana de Fútbol en las últimas horas, publicado en sus redes sociales.

El apagón causó 'vergüenza' en Georgia

En las redes sociales los aficionados georgianos lamentaban la “vergüenza” que supuso el apagón para el país caucasiano.

El diario deportivo “Lelo” ironizó con que el estadio decidió sumarse a los edificios gubernamentales en la Hora de la Tierra.

“Esperemos que esto no ocurra durante el partido”, señaló.

Un ingeniero local comentó a Efe que dicho incidente le recordó al apagón ocurrido en octubre de 2002 en el estadio del Lokomotiv de Tiflis cuando Georgia jugaba contra Rusia un partido de clasificación para la Eurocopa de Portugal.

“La luz se apagó durante el partido. El partido no se terminó. Se repitió en abril de 2003, de nuevo en Tiflis, y entonces ganó la selección georgiana por 1-0. De todas formas, sentí vergüenza y pensé que algo así no se repetiría. ¡De nuevo siento vergüenza!”, señaló Ramaz Dalakishvili, de 54 años.

El apagón, que únicamente afectó al estadio y no a los edificios aledaños, se produjo cuando los jugadores españoles llevaban media hora de entrenamiento en el Dinamo-Arena y obligó a Luis Enrique a enviar a los futbolistas a los vestuarios.

Los internacionales españoles también se tuvieron que duchar a oscuras con ayuda de los teléfonos móviles, tras lo que abandonaron el estadio con destino al hotel.

Antes, dos espontáneos habían saltado al terreno de juego para hacerse una foto con los jugadores, aunque fueron reducidos por las fuerzas de seguridad, incidentes ambos que los futbolistas españoles se tomaron con buen humor