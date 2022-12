La FIFA confirma el 96% de aforo en los estadios durante la primera fase del Mundial

La FIFA hizo públicos este sábado diferentes datos acerca de la fase de grupos de Qatar 2022, entre los que destacan el 96% de afluencia a los estadios y los 131 decibelios que alcanzaron los gritos de ánimo en el encuentro que disputaron Uruguay y Corea del Sur en el Estadio Ciudad de la Educación.

From a first @FIFAWorldCup with teams from all continents in the Round of 16 to over 2.45 million people attending matches, take a look at the facts and figures behind a record-breaking group stage at #Qatar2022! ??