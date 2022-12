Fernando Santos: "Lo de Cristiano no me ha gustado nada"

Doha (Qatar), 05/12/2022.- Head coach Fernando Santos of Portugal attends a press conference at Qatar National Convention Center (QNCC) in Doha, Qatar, 05 December 2022. Portugal will face Switzerland in their round of 16 match at the FIFA World Cup on 06 December. (Mundial de Fútbol, Suiza, Catar) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO