El discurso de líder de Modric a Livakovic: "¿Quién no comete errores?"

El papel de Croacia está siendo de los mejores en este Mundial. La subcampeona del mundo sorprendió a todo el panorama del fútbol eliminando a Brasil en penaltis, una de las grandes favoritas a levantar la copa. Ese día, la gran figura del conjunto balcánico fue Dominik Livakovic. El guardameta del Dinamo de Zagreb detuvo un penalti en la tanda de penaltis y firmó una gran actuación en el partido, después de otro gran duelo ante Japón en octavos en el que detuvo tres penas máximas.

Tras ese gran rendimiento de Livakovic, el canal de televisión de la FIFA, FIFA TV, ha sacado un fragmento de una charla de Luka Modric con el guardameta de su equipo, en el que hace una labor psicológica con él y le anima a la hora de hablar de los fallos.

Impresionante liderazgo de Luka Modric

Acá hablando con Dominik Livakovic después de algunos errores cometidos por el arquero del Dinamo Zagreb jugando con la Selección de Croacia

Inseguridad y miedos temas centrales

1’ imperdible

"No te estaría diciendo esto si no me preocupases. Pero veo que no progresas. ¿Quizás es la presión que sientes tú? Quizás no. Es porque irradias poca certeza. Eso contagia al equipo ¿Entiendes? De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no se equivoca? Por favor, dime una persona. No llegué hasta aquí siendo temeroso. Solo empeora las cosas. Eres un gran arquero. Lo sabes, ¿verdad?", le comentó Modric en un momento de la concentración de Croacia.

La charla se ha hecho viral en redes, y ha sido motivo de admiración a Modric por el papel que ha realizado con Livakovic en esa charla.