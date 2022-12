Dimisiones en Alemania tras la eliminación prematura del Mundial

v.li:Bundestrainer Joachim Jogi LÖW (GER) und Oliver BIERHOFF (Teammanager GER) liegen sich nach Spielende in den Armen, Deutschland (GER) - Argentinien (ARG) 1-0 n.V Finale,Final,Spiel 64, am 13.07.2014 in Rio de Janeiro. Fussball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien vom 12.06. - 13.07.2014.