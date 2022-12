Deschamps y el collar de Koundé: "Tuvo suerte de que no estaba delante de mí"

El central del Barcelona Jules Koundé fue uno de los protagonistas del partido de octavos de final que su seleción, Francia, disputó ante Polonia.

Koundé estuvo jugando unos 40 minutos con una cadena en el cuello, sin que el árbitro le dijera nada.

En la rueda de prensa post partido, el seleccionador Didier Deschamps fue cuestionado por este asunto. La primera pregunta, planteada por un periodista inglés, consistió en concreto en saber si el árbitro le pidió al francés que los quitara porque tenían relación con el movimiento LGBT. Lo que Didier Deschamps descartó inmediatamente.

“No es por eso sino porque no está permitido. Los jugadores no pueden usar pulseras, collares o relojes - durante un partido, a riesgo de lesionarse a sí mismos o a su oponente - . No sé qué lleva en el cuello, sé que Jules es un poco supersticioso", reconoció el seleccionador.

"El árbitro nos había advertido que en cuanto hubiera una interrupción del juego...Pensaba que se lo había quitado, pero aparentemente no lo hizo. Es nuestra culpa", dijo Deschamps.

Para acabar, el técnico galo bromeó al apuntar: "Tuvo suerte de que no estoy delante de él, de lo contrario...".