¿Cómo acabó Rodrigo siendo central en la Selección Española?

Rodri Hernández reconoció que la idea del seleccionador Luis Enrique de apostar por él como central titular en los partidos de España en el Mundial de Qatar "no es una posición nueva" en su carrera y recordó sus primeros encuentros en el Manchester City, a horas de jugar ante Japón un partido en el que aseguró que no van a "especular".

"Ya había jugado alguna vez de central en mi club, sobre todo en la primera temporada que llegué. Es una posición que no es nueva para mí. No he jugado muchos partidos pero en muchos conceptos se parece al pivote", afirmó.

Rodri explicó cómo surge la idea y las diferencias que nota en el terreno de juego tras retrasar su posición con la selección, respecto a donde juega con su club. "La idea surge del cuerpo técnico el día de Portugal, por un recurso. El equipo necesitaba que me pusiera en la parte de atrás. Empezó ahí y me mentalicé de que podía pasar más veces", confesó a los medios de la Federación.

"Los movimientos no tienen nada que ver, son más explosivos, sobre todo los apoyos. Estás siempre lateralizando, siempre es un poquito más sacrificado porque estás muchos más pendiente cuando no tienes el balón que cuando lo tienes. Veo que hay que tener mucha sincronización con los compañeros, la línea defensiva por tema de fuera de juego debes estar muy sincronizado", añadió.

Rodri admite que estudia cada partido que disputa para aprender los errores de una posición en la que aún no se siente como de mediocentro. "Intento verlos para seguir aprendiendo y mejorar en una posición nueva. Es una metodología que tengo. Me editan los partidos, me hacen cortes y trabajo sobre ellos".