Bono, en Tiempo de Juego: "Me sentía muy raro en el túnel, no sabía si aguantaría o pediría el cambio"

Una de las imágenes del Mundial de Qatar de este domingo ha sido el malestar que ha sufrido el portero de Marruecos, Yassine Bono, al que se vió visiblemente tocado durante la interpretación de los himnos en el partido frente a Bélgica.

Al cancerbero del Sevilla se le veía con la mano en el pecho pero con la cabeza baja y con signos de debilidad. Finalmente, no pudo ponerse en la portería, y tuvo que ser relevado por Munir.

Horas después, atendió la llamada de Tiempo de Juego, donde confirmó su mejoría: "Aún sigo un poco mareado pero estoy mejor".

Contó que su mareo vino por una inyección que no le sentó bien: "Entré a calentar y decidí que me filtraría justo antes del partido para que el efecto pudiera durar la hora y media del partido, pero me dio un mareo a los 5 ó 10 minutos de la inyección".

Bono relató su incertidumbre antes de saltar al césped: "Estaba en el túnel, me sentía muy raro, pero no podía volver para atrás. Le pregunté al entrenador si era tarde para cambiar o no y le digo que lo importante era no perder los cambios".

Le flaquearon las piernas durante el himno

Bono saltó al césped. Suena el himno y pese a intentar aguantar, termina echándose las manos a sus rodillas para aguantar flexionado: "Yo aguantaba haciendo movimientos rápidos. Estaba en una situación de no saber qué pasa ni saber cómo actuar. Digo a ver si voy a entrar y se me pasa o si tengo que pedir el cambio..."

Y el cambio se tuvo que producir sin poder hacer nada para evitarlo: "Cuando termina el himno viene el entrenador y dice que va a perder el cambio. Me llevaron a una sala dentro y me hicieron todos los estudios, y me quedé allí hasta que terminó el partido".

Preguntado por Paco González sobre sus preferencias en octavos de final, si España o Alemania, Bono optó por no 'mojarse': "Nos queda un partido, y lo importante es sacarlo y por qué no quedar primero. Tdoos los partidos del Mundial son bonitos y ahora lo importante es el que nos queda. Si todo ya bien, ya veremos".