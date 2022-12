El anuncio argentino que pone los pelos de punta y rompe todas las 'logicas'

La compañía argentina de cerveza Schneider realizó un anuncio en la previa del duelo de semifinales entre la albiceleste y Croacia que se ha vuelto viral estos días. En él, intercalando los mejores momentos de la historia del fútbol de Argentina, desmonta las teorías de la lógica y llama a alentar a la selección en el Mundial.

Se trata de un spot de poco más de un minuto de duración, muy emotivo y sentimental y que muestra el sentimiento actual que se vive en el país con respecto a la albiceleste. En él se incluye también el viral ¿qué mirás bobo? que Leo Messi le espetó al neerlandés Wout Weghorst tras el Países Bajos-Argentina.

uff miren esto que hizo @SchneiderARG para hoy: pic.twitter.com/3PZFjdHHfP — Lalo Zanoni (@zanoni) December 13, 2022

La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más, no te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos.

La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol.

Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve?

La lógica dice que no puedes sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamas.

La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar, que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco, que no podemos llorar por un gol.

¿Sabes qué? Esa misma lógica nos dijo hace cuatro años que no teníamos que ser sponsor de la selección, que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie, que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien.

Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos ‘¿qué mirás boba? ¡andá pallá!’