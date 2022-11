Manolo Lama, director de Deportes COPE y narrador del Real Madrid y de la Selección Española:

"No soy la bruja Lola, no tengo ni idea y no tengo la bola de cristal pero Argentina y Brasil están un escalón por encima de las demás y que luego aparece Francia; ahí podríamos estar nosotros, en un segundo escalón. La final sería Brasil - Argentina y creo que Messi se va a llevar un Mundial por primera vez en su historia. Vamos sin presión, no tenemos la obligación de revalidar un título ganado en Sudáfrica y de ser campeones sí o sí, pero es un equipo que tiene que despertar esa ilusión que de momento no veo en nuestro país. Ahora bien, cuando llega una competición y cuando entras en vida o muerte, España es un equipo competitivo y podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera. ¿Por qué a lo mejor en Catar no toca ganar a todos?. La esperanza es lo último que se pierde".