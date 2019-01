La RFEF defiende que la suspensión del Reus-Las Palmas evita un caos jurídico en Segunda

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, defendió la suspensión del Reus-Las Palmas porque, según su criterio, evita "un completo caos jurídico", de "graves consecuencias" para la Segunda División y para los clubes.

En declaraciones facilitadas a EFE por la Real Federación Española de Fútbol, Andreu Camps remarcó que la intervención de la RFEF, que "es el único organismo competente para suspender un partido de fútbol", responde a su ánimo "de velar por la imagen de la competición". "Si no llegamos a intervenir hubiera sido una chapuza normativa", aseguró.

LA RAZÓN DE LA SUSPENSIÓN

"Desde la Federación nos percatamos que la última resolución dictada a media tarde por el Juez de Disciplina Social de La Liga hubiera podido sumir a la competición de la Segunda División en un caos jurídico completo de graves consecuencias para la propia Liga y para los Clubes, principalmente los dos clubes que debían disputar ese encuentro y, por responsabilidad, desde la Federación pusimos en conocimiento de la Presidenta del Comité de Competición esta circunstancia y ella, con buen criterio según nuestro punto de vista, decidió suspender el partido para evitar males mayores".

DIFERENCIAS ENTRE LA RESOLUCIÓN DE LALIGA Y DE LA RFEF

"El Juez de Disciplina Social de la Liga es eso, de lo social, no de la competición. Sus decisiones guardan relación con los aspectos sociales, de pertenencia o no a la Liga y de control social de sus miembros, en cambio, la reglamentación, interpretación y aplicación de las reglas competitivas son competencia exclusiva de la Federación.

El Juez de Disciplina Social de la Liga ha elevado una propuesta de resolución en la que castiga al Reus con 5 años de expulsión de la Liga y 250.000€ de multa y mientras dicta la resolución definitiva adoptó en la tarde de ayer una medida cautelar de suspenderle sus derechos de socio desde ese mismo momento.

La resolución del Juez de la Liga había dejado los aspectos de la competición en un limbo jurídico que hubiera podido acarrear graves consecuencias, principalmente para la Liga, pero también para la competición en sí misma, y debemos tener en cuenta que esta Federación debe velar, en tanto que tutelante y garante máximo de la competición oficial en atención a las funciones públicas delegadas del Estado que le atribuye la ley del Deporte, para que esto no suceda.

Sin la resolución dictada por la Federación el partido debía jugarse porque la Liga no es competente para decir que no se juegue. El árbitro se hubiera presentado, uno de los equipos se hubiera presentado y hubiéramos tenido un show impropio de una competición de máximo nivel. La Federación debe salvaguardar la imagen de la competición a nivel deportivo mundial porque es el garante frente a la FIFA y la UEFA que las competiciones del fútbol en España se desarrollan siguiendo los principios y reglas del fútbol mundial. Es la Federación Española y sólo la Federación Española quien forma parte de la pirámide del fútbol y es a ella a quien le corresponde velar en nombre de los organismos internacionales que en España las cosas no se hagan de manera chapucera".

LA REACCIÓN DE LA FEDERACIÓN, "A TIEMPO"

Hemos podido llegar a tiempo para hacer las cosas bien, para no haber llegado a ese punto. Si no hubiéramos intervenido poniendo orden a este tema, sí hubiera sido una chapuza normativa, sin duda. Por suerte la Federación ha podido reaccionar a tiempo (lo que demuestra que la Federación trabaja 24 horas sobre 24 y 365 días sobre 365 para el fútbol español) y ha podido poner las cosas en su sitio y siguiendo, no sólo la legislación deportiva internacional a la que estamos obligados, sino también con respeto escrupuloso a la ley del deporte española que delega a la Federación española y exclusivamente a la Federación española la función pública sobre las competiciones oficiales.

COLABORACIÓN RFEF/LIGA

"A mí no me corresponde evaluar como han hecho otros las cosas y, además, como Secretario General de la RFEF debo un respeto institucional completo hacia la Liga y sus órganos. En todo caso, sí nos ofrecemos a colaborar con la Liga en estos temas para que de manera conjunta y con la aportación de todos podamos mejorar aquello que sea mejorable. Soy de los convencidos que sumando haremos mejor las cosas todos. Sería genial que la Liga permitiera que la Federación también sumara. Si en este tema ha habido fallos y el sistema no ha funcionado, deberá evaluarse y corregirse lo que haya que corregir y en esto, desde la Federación podemos aportar nuestro diagnóstico sobre este tema. Si nos invitan a la reflexión asistiremos encantados".