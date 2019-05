Paco Zas, en El Partidazo de COPE: "Salvo que nos salga un Messi, pasará un tiempo hasta estar saneados"

Paco Zas fue elegido este lunes como nuevo presidente del RC Deportivo de la Coruña. La misma noche de la elección, atendió la llamada de El Partidazo de COPE para compartir sus primeras impresiones con Juanma Castaño, que se encontró un presidente "contentísimo", con una larga trayectoria en el equipo deportivista: "Yo empecé a jugar en el Dépor en infantiles. Y cuando llegué al primer equipo, el 'Zorro de Arteixo' (Arsenio Iglesias) no me quiso y me mandó fuera cedido varios años", ha contado. Además, no tuvo reparos en hablar del origen de su particular apellido: "Es estrictamente gallego y da mucho juego".

Zas aún no tiene claro qué se encontrará en su nuevo camino, pero asegura que no le falta buena predisposición: "En mi primer día no puedo aventurar cómo va a ser esto, pero estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo, forma parte de mí".

De lo que es perfectamente consciente es del problema de la deuda con Hacienda. Cuando llegó Tino Fernández al club, el Deportivo debía unos 140 millones de euros. A día de hoy, la cantidad es de 80 millones de euros. Parte de esa deuda fue reconvertida a través de unos ventajosos créditos con Abanca: "Desgraciadamente, va a pasar un tiempo importante hasta que el Dépor esté saneado, salvo que nos salga un Messi que nos haga jugar en Champions. Tenemos que ser conscientes los deportivistas de lo que supone esa deuda para nosotros", ha explicado a los oyentes de "El Partidazo" de COPE.