Paco Jémez: "Ser entrenador del Rayo no es un paso atrás y da igual la categoría"

Paco Jémez, entrenador del Rayo, declaró a EFE que su "deseo es devolver" al equipo vallecano a Primera la próxima temporada, aunque subrayó que para que se cumpla el club debe hacer una inversión acorde a su ambición para una plantilla en la que habrá "un cambio radical" respecto a la última.

Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) regresó al Rayo el pasado 20 de marzo para intentar salvar a un equipo que estaba hundido en la clasificación. En diez jornadas el milagro no se produjo, el descenso se consumó y ahora, por delante, el reto "ilusionante" de devolver al club a Primera.

P: ¿Se le han hecho cortas o largas estas diez jornadas?

R: No se me han hecho cortas. Solo ha sido un mes y medio. Entiendo que a la gente se le ha hecho el año largo porque ha sido duro y el equipo ha estado casi todo el tiempo en descenso. Ojalá hubiera tenido más tiempo para trabajar.

P: Había una sensación en el ambiente que rodea al Rayo que tarde o temprano iba a volver.

R: No tenía ninguna duda. Más allá de las circunstancias particulares de cada uno, cuando estás en un sitio intuyes si vas a volver o no, y aquí, además, quería volver. Quería estar en un sitio en el que conseguí cosas importantes y los retos que hay por delante son bonitos. Cuando llegué miraba casi más al futuro que a esta temporada.

Cuando llegas a un sitio tienes que vender confianza y creía que había alguna posibilidad, pequeña, pero la permanencia era una cosa rocambolesca. Hablar de milagro era poco porque las posibilidades eran ínfimas.

P: Se fue del Rayo en mayo de 2016 y ha regresado casi tres años después. ¿Ha encontrado muchos cambios?

R: Eso me hubiera gustado, pero no he visto ninguno y eso es malo. Se lo he dicho al presidente. Un club tiene que desarrollarse y crecer. Si no creces te empequeñeces. En estos tres años hay clubes que han pegado saltos de gigante. Tienen mejor Ciudad Deportiva, mejor estadio, mejores instalaciones... Queremos un Rayo cada vez más grande pero para eso se necesita dinero, aparte de trabajo e inversión.

Una Ciudad Deportiva no se tiene con ilusión y ganas, igual que los equipos. En el fútbol está todo inventado. Este club tiene mucho margen de mejora y año que pasa y no crece se hace más pequeño porque el resto sí van hacía arriba.

P: ¿Tiene claro lo que quiere para la próxima temporada?

R: Para empezar, quiero cambiar muchas cosas del club que funcionan mal y deberían funcionar mejor respecto a las categorías inferiores, las infraestructuras y la manera de hacer las cosas. A partir de ahí, respecto al primer equipo, tengo claro lo que quiero, pero esto es cuestión de las herramientas que vayamos a disponer. No vale solo con el deseo. A Primera se sube con inversiones, proyectos y desarrollo, y si no lo hay tendrás problemas.

No podemos poner el objetivo antes de saber de qué vamos a disponer. Esta época en el Rayo espero que dure mucho tiempo porque me ilusiona. Creo que hay muchas cosas para cambiar, hacerlas mejor y que toda la gente del club se sienta mejor, vuelvan a salir jugadores de la cantera o la Fundación tenga más proyectos. No miro solo al primer equipo. Veo muchas cosas a mejorar, pero hay que hacer un esfuerzo e invertir.

P: ¿Nota reciprocidad en sus demandas por parte del presidente?

R: Raúl Martín Presa sabe que no tengo con él ningún interés más allá que esto funcione bien. Sé como es él y él sabe como soy yo. Creo que confía en mí porque sabe que no tengo ningún trasfondo. Ha hecho de un club al borde de la desaparición que siga vivo. Hay que agradecérselo porque nadie se lo agradece y lo tiene saneado cuando tenía una deuda enorme. Es el momento de sentarse con él y hacerle ver que hay cosas que mejorar. No podemos perder nuestros orígenes. Somos humildes, perfecto, pero eso no quiere decir que no podamos ser mejores. Las cosas que le pedimos David Cobeño (director deportivo), Luis Yañez (director general) y yo son cosas normales y lógicas.

Si no lo hacemos vamos a morir poco a poco. Nos estamos desangrando poco a poco. Tenemos una Ciudad Deportiva que, desde el corazón, creo que la hizo alguien que no tenía idea de fútbol, pero es la que tenemos. Ahora está en nuestro deber ponerla como tenemos que ponerla. También entiendo que hay un femenino, un filial y un juvenil que deben tener buenas instalaciones. Mi deber es preocuparme del club en su totalidad, de todo lo que lo rodea y hacérselo ver a Raúl. Está ilusionado, está predispuesto a hacerlo, pero es un gestor y los gestores miran el dinero, como tiene que ser. No le pedimos que haga ninguna locura, pero sí un esfuerzo para mejorar.

P: Jugadores como Alex Moreno o Pozo, con cartel para Primera, ¿van a salir o se remiten a su cláusula?

R: Sin dar nombres, porque no hemos hablado con todos, hay de todo. Hay jugadores sobre los que no vamos a oír nada, solo cláusula de rescisión, y otros en los que dependiendo la oferta que venga nos lo plantearemos. A día de hoy no hay ninguna oferta por Alex, pero no lo vamos a dejar salir por cualquier cantidad. Solo lo dejaríamos salir en función de si la cantidad de dinero va a repercutir en la plantilla y que sea importante para que nos compense.

P: ¿Entrenar en Segunda es una oportunidad o un paso atrás?

R: Es una oportunidad. Nunca he tenido la ocasión de subir a un equipo a Primera. Para mi es bonito y me gusta. Antes de firmar, al presidente le puse la condición de quedarme. Un reto personal es poder ascender como motivación personal. Ser entrenador del Rayo no es un paso atrás y da igual la categoría. Posiblemente estoy más ilusionado que en proyectos de Primera.

P: ¿La plantilla de la temporada que viene va a ser muy distinta?

R: Sí. Habrá un cambio radical. Necesitamos aire fresco porque muchas de las cosas que tenemos valen pero otras no. Va a ser un verano complicado. Vendrán muchos jugadores y la plantilla va a cambiar más de lo que la gente se piensa.

P: ¿Va a seguir Mario Suárez?

R: Estamos en ello. Para nosotros sería un placer contar con un jugador de su categoría y nos alegra muchísimo que quiera quedarse. Sabemos que el club tendrá que hacer un esfuerzo para que eso ocurra y si está en la mano de nuestras posibilidades haremos lo posible. Es una situación que estamos tratando y esperemos que acabe bien.

P: Un jugador muy querido es Oscar Trejo. ¿Seguirá?

R: Tiene contrato y soy muy respetuoso con la gente que tiene vinculación. He mantenido una conversación con él, ha tenido problemas personales que le han tenido preocupado con su familia, que la tiene lejos, y queremos saber si quiere estar cerca de su familia, que yo lo entendería y por el club no habría ningún problema, o si se va a quedar. Si se queda lo quiero en la mejor versión, con la cabeza al cien por cien en el Rayo. Estamos a expensas de lo que decida.

P: ¿Va a echar mucho de menos el Rayo a Raúl de Tomás?

R: Es un jugador insustituible. Ha hecho 38 goles en dos años. Tenemos que buscar un delantero que iguale esos números. Ha sido un gran jugador y un referente para la afición y para el vestuario. Nos encantaría que se quedase, pero las posibilidades son más difíciles que las de que te toque la lotería sin jugar.

P: La palabra que más repite últimamente es ilusión.

R: Un equipo que baja de Primera a Segunda tiene que tener ilusión por volver, pero no solo con eso vale. Estoy seguro que nuestros aficionados también están ilusionados, pero esto no va de qué queremos o cuáles son nuestros sueños. Eso vale para arrancar, trabajar con más ganas, dedicación, pero los objetivos del club tendrán que ir de la mano de las herramientas y la inversión que haga. Yo tengo claro que mi deseo es devolver al Rayo a Primera, pero tengo claro que solo con mis deseos no se va a producir.