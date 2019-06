El Mallorca defiende su renta en Albacete con el Dépor en el horizonte

El Albacete recibe este domingo al Mallorca en el estadio Carlos Belmonte (19:00 horas) en encuentro de vuelta de las semifinales del play-off de ascenso a Primera, en el que necesita una remontada heroica ante un conjunto bermellón que llega con el 2-0 a favor logrado en Son Moix.

Los blancos necesitan no encajar goles, porque eso les obligaría a marcar al menos tres tantos más para evitar el valor doble de los mismos, aunque un 2-0 les llevaría a una prórroga y, de proseguir, les daría el pase a la final gracias a su mejor clasificación en la liga.

El central Gorosito, así como el centrocampista Febas y el delantero Acuña, se han quedado apartados del último entrenamiento como "precaución" para un encuentro en el que Ramis sólo tiene como baja por lesión al capitán, Álvaro Arroyo.

Ramis ha convocado a veinte jugadores de la plantilla para evitar contratiempos, entre los que se encuentra, una vez más, el delantero del filial Miguel Ángel, jugador que ya ha debutado con la camiseta albaceteña.

Pese a su ventaja en el marcador, plasmada con los goles de Leo Suárez y Dani Rodríguez, el Mallorca sabe que tendrá que sufrir en la caldera del Carlos Belmonte para seguir vivo en la fase de promoción a Primera.

Tanto el técnico, Vicente Moreno, como los jugadores y miembros de la directiva consideran que el 2-0 no es, en absoluto, definitivo debido a que el Albacete, además de contar con futbolistas de gran calidad, tendrá el apoyo de su afición.

Moreno recupera para el choque en el Carlos Belmonte al lateral izquierdo Salva Ruiz, que no jugó en la ida por sanción, pero no sabe si podrá contar con el croata Ante Budimir y el mallorquín Abdón Prats. Si Prats no se recupera podrían sustituirles en el eje del ataque Álex López o Juan Diego Molina "Stoichkov".

Alineaciones probables:

Albacete: Tomeu Nadal; Tejero, Gorosito, Gentiletti, Fran García; Bela, Febas, Dani Torres, Eugeni; Rei Manaj y Zozulia.

Mallorca: Reina; Joan Sastre, Valjent, Raíllo, Estupiñán; Leo Suárez, Pedraza, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior y Abdón Prats.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: Carlos Belmonte.

Hora: 19:00.