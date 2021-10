Ramis, sobre el gol del Leganés: "Vi varias imágenes en la televisión, o están trucadas o no entiendo nada"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife, se refirió al gol que le fue concedido al Leganés durante el encuentro que midió a su equipo contra el conjunto madrileño en el estadio de Butarque y en el que se impusieron por 1-2.

"He visto la foto y varias imágenes en la televisión. O están trucadas o no entiendo nada y estoy preocupado, muy preocupado, por este asunto. He visto tres o cuatro imágenes y es para preocuparse. Afortunadamente hemos sacado el partido adelante pero estas cosas, tal cual tenemos ahora la tranquilidad para poder revisarlas... veo una imagen absolutamente alucinante. Es clarísimo el fuera de juego", dijo en la rueda de prensa posterior.

???? @LuisMiguelRamis, entrenador del @CDTOficial, sorprendido con la actuación del VAR en Butarque



?? "He visto las imágenes en la tele y he visto la foto... O están trucadas o no entiendo nada"#TiempodeJuegopic.twitter.com/c6wo225OhF — Tiempo de Juego (@tjcope) October 23, 2021

Ramis no entendió además que el colegiado, Oliver de la Fuente Ramos, no consultase el sistema de videoarbitraje VAR: "No debería costar ir a ver el VAR. Cuando veo al linier levantar la bandera tan rápido es porque ve clarísimo que es fuera de juego. Es una primera impresión y se puede haber equivocado. Luego, está consultándolo para darlo por válido o no. Y ahí el árbitro puede ir al VAR y valorar en el momento qué es lo que pasa".

"En ese tipo de situaciones deberían perder algo más de tiempo, si cabe. Me parece una barbaridad que se haya necesitado tanto tiempo para decidir una acción que para mi es clarísima en la imagen. Quiero tener precaución. Me la han enseñado, leo también mensajes... y me preocupa un poco, sinceramente", agregó.