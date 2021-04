La motivadora charla de Pepe Mel: "Benito, no te la puede quitar Momo, que tiene mi edad. ¡Orgullo!"

No ha pasado desapercibido para el mundo del fútbol la arenga 'curiosa' que Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, utilizó para motivar a sus jugadores antes de viajar a Barcelona para enfrentarse al líder de LaLiga Smartbank, el Espanyol.

"Una pregunta sencilla", comienza preguntando Mel a sus futbolistas en voz alta, en el campo de entrenamiento: "¿Vosotros pensáis que se puede ganar mañana o no?"

"No me jodáis, en el fútbol cualquiera puede ganar a cualquiera, y ya lo habéis hecho un montón de veces, pero tenéis que ir al 100%", prosiguió Mel antes de bromear con algunos de sus 'pupilos' en concreto.

"Benito, no te la puede quitar Momo. Con todo el respeto a Momo, que le quiero un montón y le he fichado 80 veces, ¡pero Momo tiene mi edad ya! Si no puede ni jugar al pádel, y si juega es porque es mi compañero. Si no, no gana, no me jodas", lo que arrancó algunas risas. "No te la puede quitar, 'Beni'. Si te la quita Momo, Embarba se mea en ti", en alusión al delantero del Espanyol.

-Pepe Mel: podemos ganar al Espanyol.

-Espanyol: 3-0 en 23 minutos con hat trick de Javi Puado. #LaCasaDelFútbolhttps://t.co/0pWUDFyR9k — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 24, 2021

Las Palmas, en la zona templada

Después, Pepe Mel volvió a centrar su discurso en el orgullo de lograr la victoria en un campo difícil, tras sumar tres empates consecutivos: "¡Chicos, hay que tener orgullo, cojones! ¡Lo tenemos a huevo! ¡Todo el mundo nos da por muertos: la tele, la radio, la prensa escrita, todos! ¡Tened orgullo, cojones, que sois buenos futbolistas, que sois buen equipo!".

Y advirtió: "No os podéis dejar nada. Regalito que dáis, nos marcan gol. Regalito que déis al Espanyol, gol".

La UD Las Palmas está en la zona media de la clasificación. La charla volvió a trascender a través de las redes sociales este sábado a medida que el Espanyol iba marcando goles frente al equipo grancanario.