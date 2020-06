Zidane: "La relación con Bale siempre ha sido buena pero cuando no juega, la prensa decís que no es buena"

El Valencia visita este jueves el Alfredo di Stéfano, en el partido que cerrará la jornada 29 en LaLiga Santander: "Viene un rival muy bueno, importante y que nos lo va a poner difícil. Queremos hacer un buen partido, seguir con lo que hicimos el otro día. Estamos en casa y queremos los tres puntos", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.

Un partido en el que aún colea la mala imagen de la segunda mitad del Real Madrid frente al Eibar, con enfado incluido: "En el momento, es normal estar un poco molesto pero me quedo con la primera parte. La segunda parte la vamos a mejorar seguro".

De las cosas buenas, el Real Madrid se queda con el buen estado de Hazard y su conexión con Benzema: "Este parón le ha permitido volver con nosotros y jugar. La conexión con Benzema hay que aprovecharla".

Otra vez, Gareth Bale está en el 'ojo del huracán': "Bale ha tenido unas ligeras molestias en la espalda. La relación él siempre ha sido buena, pero cuando no juega es porque decís (la prensa) que no es tan buena. No hay un antes y un después de Kiev, no va a cambiar nada".

En cuanto a los horarios de estas jornadas y jugar tanto partidos a las diez de la noche, "Puedo estar molesto o no, pero es lo que hay. No hay excusas y nos adaptamos. Estamos contentos de jugar al fútbol, estoy positivo", recalcó Zidane.