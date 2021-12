Xavi: "Trabajamos para reforzarnos en invierno y alguien tendría que salir"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este viernes en la previa del partido contra el Betis en LaLiga Santander que piensan en Ousmane Dembélé como "figura clave" de su proyecto deportivo y recalcó que en las negociaciones por su renovación no sólo se habla de dinero sino también de ese peso que tendrá a nivel deportivo.

"Le he dejado muy claro el proyecto y que pensamos en él como figura clave del proyecto. Por el tema deportivo está feliz y contento, tema números no depende de mí. Pero no es sólo tema económico. Quería sentirse querido y eso lo tendrá", comentó en rueda de prensa.

Xavi añadió que tiene constancia de que no es un tema sólo económico, también deportivo. "Fui muy claro en mi presentación, puede ser el mejor en su posición. Y lo puede ser, pero depende de él. Ante el Benfica jugó y no estaba al cien por cien, dice mucho de él", reconoció.

Y más claro fue al ser preguntado por, en caso de que el francés no quisiera renovar, si dejaría de jugar. "No sería el objetivo, jugar que tiene contrato tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, y pensar que renovará y que está feliz aquí. Quiero ser positivo. Pero, en caso contrario, si tiene contrato tiene que jugar y soy muy claro en eso. Y por imagen del club, también, no valoro ni contemplo esa opción", se sinceró Xavi.

De momento, habrá que ver si Dembélé, ya en buena forma, juega ante el Real Betis este sábado. "El objetivo lógicamente es ganar y tendremos más números para ganar si jugamos bien. Hemos mejorado la salida de pelota ante presión alta, jugar en campo contrario, aspectos defensivos a mejorar porque hay hábitos de antes. Hay que ajustar cosas, pero si es ganando como en Villarreal mucho mejor", comentó sobre el trabajo de esta semana.

Sobre ese triunfo en Villarreal, aseguró que en el vestuario cayó como "un título", y en el banquillo también. "Queremos mejorar en el juego, en fases del partido no tuvimos dominio con el balón. Pero le damos mucha importancia a la victoria y esta es la exigencia del club más exigente y difícil del mundo, que es el Barça", valoró.

"Soy positivo viendo los entrenamientos, la intensidad y ritmo o ganas de ganar. Son tres puntos vitales, seguimos teniendo urgencias y muchos puntos de desventaja y no podemos perder más. El Betis ahora es rival directo, está por encima nuestro y a 4 puntos y es partido vital para coger 3 puntos, ganar y seguir cogiendo sensaciones para ir creciendo. Es una final si nos queremos conectar y luchar por LaLiga. Saldremos con el mejor once, el que crea que mejor puede rendir", aseguró.

Ya en diciembre, cerca del mercado de invierno, reconoció que el club busca refuerzos y que, para lograrlos, habrá que abrir las puertas de salida. "Se está trabajando para reforzarnos en invierno, es una evidencia. Y para ello, alguien tendría que salir. Veremos, la situación no es buena y hay que ser prudentes por el margen salarial. Pero estamos trabajando para hacer alguna incorporación, es la realidad", aclaró.

Un refuerzo interno podría ser Ansu Fati, aunque no llegará para la semana que viene al duelo clave en 'Champions' contra el Bayern. "Está haciendo un esfuerzo extraordinario, emociona. Quiere estar pero hay que ser precavidos y lo más importante es que esté a gusto y al cien por cien. Vienen partidos vitales, cuando esté al cien por cien estará porque no podemos perder a más jugadores y ya hemos perdido a muchos jugadores por forzar. No será fácil que esté", apuntó.

En cuanto a Sergi Roberto, que deberá ser operado y estará unos meses lesionado, dejó claro que hay parte de la afición y prensa que es injusta con él. "Es una persona que es un ejemplo para la Masia. Lleva un año casi jugando sufriendo y se ha sido injusto con él. Se le ha criticado, silbado siendo de la casa a pesar de su implicación. Nunca ha estado al 100% y lo ha intentado pero no ha podido ser. Le recomendé que parase y tiene que hacer limpio. Tenemos que valorar a este jugador, es un jugador fundamental para el equipo", manifestó.