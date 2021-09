Piqué: "No estoy aquí para ser segundo o tercero; No entiendo quién hace los calendarios"

Gerard Piqué, central del Barcelona, aseguró que está convencido que el Barcelona acabará luchando por los títulos esta temporada, que los jugadores están centrados en remar a favor y pidió que nadie busque "fricciones" ni "bandos" dentro del club.



Piqué, quien aseguró que el empate al Cádiz es "un mal menor" pero que a los componentes de la plantilla no les gusta "no ganar", comentó que estaba "orgulloso" de cómo había competido el equipo cuando se quedó en inferioridad por la expulsión de Frenkie de Jong y se quejó del calendario que les han marcado estas semanas, no como una queja, sino como una reflexión para los que elaboran los horarios, aseguró.

Aclaró que hace unos días, cuando indicó tras otro tropiezo que era lo que había se refería a dicho encuentro, que también habían encarado con las bajas de cuatro delanteros y que también señaló que acabarían compitiendo por los títulos.

En contra de lo dicho por Koeman

"Yo no estoy visitiendo la camiseta del Barça para quedar terceros o segundos y en cuartos en la Champions", comentó Piqué en Movistar, quien aseveró que está "convencidísimo de que a pesar de no empezar de la mejor manera, el equipo está con ánimo, con ganas" y, con el apoyo de la afición, que pidió de forma reiterada, revertirán la situación y estarán en condiciones de pugnar por los títulos.