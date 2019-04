Pellegrino: "Le he dicho al club que sí quiero continuar"

Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, confirmó su deseo de continuar en el club la próxima temporada y habló acerca de las negociaciones entre las partes para que esto suceda.

"Yo le he dicho al club que sí quiero continuar. Ahora estamos en el tira y afloja de una negociación. No podemos ir contando todos los detalles pero ojalá que se pueda resolver pronto y podamos lograrlo. Sin duda veo buena predisposición", señaló en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic.

Al técnico le gustaría que la continuidad fuese por más de un curso: "Creo que eso es un poco lo ideal pero la realidad siempre choca con los deseos de nuestra profesión porque los clubes se juegan mucho. Este año no sé si de veinte equipos, más de diez han cambiado de entrenador. Es un poco nuestra realidad".

"Los contratos a veces quieren una cosa y la realidad nos muestra cada día que esas cosas no se pueden cumplir. Es un poco ser realistas. A mi no me va a cambiar mucho si firmo un año o dos años porque sé que todos los domingos nos jugamos mucho", añadió.

De momento el objetivo pasa por sellar la salvación matemática, algo que podría suceder si el Valladolid pierde contra el Girona y ellos ganan su partido. Pellegrino asegura que solo piensan en ellos y que lo que pase en otro campo no les ayudará a ganar.

"Ojalá podamos sacar el partido adelante y cambiar un poco la sensación del último encuentro. Será un duelo difícil. Hay que tener paciencia, estamos en una buena posición. Si no es esta semana será la otra, lo importante es que sumemos puntos", indicó.

Asimismo mostró su deseo de que puedan pelear por los puestos que dan acceso a la disputa de competiciones europeas: "Esas posibilidades se irán acrecentando si somos capaces de sumar resultados positivos hasta el final. Diciéndolo no llegamos, tenemos que hacerlo que es más difícil. Ojalá que en la última jornada podamos hablar de que tenemos esa posibilidad".

Paralelamente podrían ser jueces del descenso toda vez que se cruzarán con rivales como el Celta o el Huesca: "Cada partido en la parte baja es más definitivo y más si esos rivales tiene posibilidades de aspirar a algo más y nosotros también. Todos nos jugamos mucho para el club, no es lo mismo terminar décimos que décimo quintos. Trataremos de terminar lo más arriba posible".

Preguntado por el Athletic y el cambio sufrido por los rojiblancos desde la llegada de Gaizka Garitano cree que han ganado en 'solidez': "Hoy no tienen problemas en ser verticales y plantear partidos de ida y vuelta. Tienen manejo porque tienen muy buenos jugadores pero cuando se tienen que juntar son sólidos y conceden muy poco".

Si el cuadro vasco no ganase, ninguno de los siete primeros clasificados lo habría hecho esta campaña en Butarque: "Ojalá podamos continuar con esa dinámica. El Athletic viene muy bien, es un equipo muy duro y muy fuerte. Físicamente es un equipo muy atlético, con mucha fortaleza en los centros y en el juego directo. Es rápido. Necesitamos hacer un buen partido para tener posibilidades".

Por otro lado no quiso referirse a si en los últimos enfrentamientos ligueros tendrán más minutos los jugadores en propiedad que los cedidos y si hará rotaciones: "Una cosa es darle la posibilidad a alguien que se lo merece, la mayoría lo merecen. Y otra cosa es lo que creo que necesitamos para ganar".

"Si pongo gente que creo que merece la posibilidad pero no es lo mejor, no estoy haciendo mi trabajo de entrenador sino que estoy pensando en el año que viene. Y eso no lo va a entender nadie", completó.