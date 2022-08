Álex Moreno afirma que seguirá en el Betis la próxima temporada; Cillessen ficha por el Nijmegen neerlandés

El Betis, a punto de cerrar una marcha por necesidad

Álex Moreno puede estar viviendo en estos momentos sus últimas horas como jugador del Real Betis Balompié. Según informó Andrés Ocaña en el Tertulión de Tiempo de Juego del domingo, la venta del lateral español al Nottingham Forest esta cerrada. Los ingleses pagarán algo más de 10 millones de euros por el defensa.

Los andaluces se ven obligados a desprenderse de una de sus piezas más importantes de la plantilla, 45 partidos jugó la pasada temporada con el Betis, porque todavía no ha podido inscribir a los últimos fichajes de esta temporada como Luiz Henrique y Luiz Felipe. Según señala Ocaña, mucho tendría que cambiar las cosas para que el español se quedase en el club verdiblanco.

El jugador ha respondido a la entidad bética diciendo que no quiere abandonar la ciudad sevillana y ha mandado en su cuenta personal de Twitter una carta a la afición bética. "El Real Betis seguirá siendo mi casa la próxima temporada. Quiero seguir creciendo con el Betis y todo mi esfuerzo irá dirigido a dar lo máximo para conseguir que esta temporada vuelva a ser inolvidable".

Jasper Cillessen regresa a los Países Bajos

El Valencia ha anunciado este lunes el traspaso de Jasper Cillessen al NEC Nijmegen de la Eredivise, la liga neerlandesa.´En su comunicado, el equipio che ha desado "mucha suerte" al guardameta en su nueva etapa. El portero llegó al Valencia en 2019 procedente del Barcelona en un intercambio por Neto.

Cillessen regresa de esta forma al equipo con el que debutó como profesional en 2010. Un año después lo ficho el Ajax y de ahí dió el salto al Fútbol Club Barcelona. "Estoy muy feliz de estar en casa. Durante los últimos diez años he tenido maravillosas aventuras y regresar a Nijmegen ahora es la guinda del pastel para mí. Pero aún no he terminado", indicó Cillessen.

"Jasper es un portero con cualidades excepcionales, el mejor de Holanda. No buscábamos un portero, pero él nos encontró. Mattijs Branderhorst hizo un excelente trabajo para NEC y nos sumó más puntos de los que perdió, pero esta fue una gran oportunidad. Las leyes del deporte de élite. Estamos felices de que Jasper esté de vuelta donde empezó para él", ha señalado Ted van Leeuwen, director técnico del NEC.