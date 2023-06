El presidente del Cádiz ataca al Getafe: "Si fuese por mí, descenderían a Segunda por su comportamiento"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha sido entrevistado en Deportes COPE Cádiz en el Timón de Roche, como conclusión a la temporada del equipo gaditano, en la entrega de los premios a los mejores en el curso del Cádiz. En concreto, Conan Ledesma recibió el premio el de mejor jugador; Rubén Sobrino, el de jugador destacado; y Sergio González, el técnico, el premio especial del año.

Uno de los temas candentes de la entrevista fue la marcha, libre, del Pacha Espino al Getafe. Algo que hizo que Manuel Vizcaíno decidiese criticar duramente a los azulones. "Lo que está claro es que, para mí, equipos como el Getafe y presidentes como el presidente del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa, de manipulación, y un intento de atacar a un rival directo de manera absolutamente zafia", señaló en la entrevista.

Además, reveló que lo ha denunciado a la Federación y a LaLiga: "Lo dije y lo digo. Y está denunciado tanto a LaLiga como a la Federación, porque esto viene de lejos. Lo del Choco, mejor no hablarlo, porque es zafio. Pacha me dijo hace un mes que todos los días le llamaban para sentarse con él, en plena competición. Son métodos que están denunciados, y le digo a LaLiga, a Javier Tebas, que ese fútbol ya no existe, que es un fútbol de tramposos".

Por último, deseó el descenso del Getafe. "A los tramposos los hemos echado a casi todos, y lo que tenemos que hacer es castigar ese tipo de comportamientos. Si fuese por mí, el Getafe descendería de categoría por este comportamiento", concluyó al respecto.

En la misma entrevista, Vizcaíno confirmó que el Cádiz le ofreció la renovación a Sergio González en enero, y que se hará oficial "en el momento oportuno".