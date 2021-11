Lopetegui: "Me queda una sensación amarga por la derrota, que no ha sido justa"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, lamentó al derrota de su equipo frente al Real Madrid (2-1) ya que hicieron “un gran partido” y consideró que si alguno mereció “los tres puntos” fueron ellos.



“Me quedo con un sabor amargo, como todo el equipo porque no hemos merecido salir derrotados, incluso creo que si algún equipo ha merecido los tres puntos hemos sido nosotros. Pero el fútbol es lo que tiene, y más en este campo. No vale con dominar 75 minutos y errar ocasiones”, dijo en rueda de prensa.



“Ellos tienen a los mejores jugadores del mundo en todas las posiciones, en los últimos 15 minutos no hemos salido mucho, pero sin tener ocasiones claras. El castigo es excesivo. Estamos tristes y dolidos, pero también conscientes de que hemos hecho un gran partido”, amplió.



“Claro que se puede hacer más porque no nos ha llegado. Hicimos un gran esfuerzo, pero a veces no vale con eso aquí. Cuando tienes al Madrid con el pie del cuello tienes que apretarle”, completó.



Un Lopetegui que destacó el desgaste de su equipo: “Nosotros hemos venido a ir a por ellos y hemos hecho un gran esfuerzo físico y quizá al final lo hemos pagado un poquito, pero el orden no lo hemos perdido nunca y ellos casi no han tenido ocasiones claras de gol. Hemos hecho méritos para no salir de vacío”, declaró.



El técnico del Sevilla no dio su opinión del penalti que protesta el Sevilla de Alaba sobre Ocampos ya que no lo pudo ver de nuevo: “La jugada del penalti no la he visto. Me dicen todos que es un penalti claro, no lo sé, pero me fio mucho de la gente que me lo ha dicho y Ocampos me insiste en que es penalti. Todo lo que ha podido pasar en contra hoy ha pasado”, comentó.



Por último, defendió al marroquí Bono tras su error en el gol del francés Karim Benzema: “Bono nos ha salvado muchísimas veces. Es un baluarte en el equipo, un chaval extraordinario y ha tenido un error del que él es consciente”, concluyó.