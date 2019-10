Dembélé fue expulsado por decirle a Mateu "eres muy malo" y puede perderse el Clásico

Decía Ernesto Valverde en Vamos, de Movistar, que no sabía "qué le habrá dicho Dembélé al árbitro" porque "es difícil sacarle en palabras en castellano".

El caso es que Dembélé vio la tarjeta roja directa (aunque llevaba una amarilla) en el minuto 88 del Barcelona - Sevilla, partido de la 8ª jornada de LaLiga Santander. El futbolista azulgrana protestó la expulsión de Araujo y Mateu Lahoz le mostró el camino directo a vestuarios.

Tras la redacción del acta arbitral, Mateu asegura que Dembélé protestó «en los siguientes términos: "Muy malo,eres muy malo" mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia mía».

Según informó Isaac Fouto en Tiempo de Juego, Ousmane Dembélé puede ser sancionado con dos partidos, por lo que podría perderse no sólo el encuentro de la 9ª jornada ante el Eibar, sino el Clásico de la jornada siguiente ante el Real Madrid.

Por desconsideración al colegiado, según el reglamento, la sanción es de dos a tres partidos de sanción, y como no se trata de un caso reincidente, el castigo será el mínimo. Las alegaciones que presente el Barça, teniendo en cuenta que las imágenes de televisión no dan lugar a equivocación, no servirán para que se le reduzca la sanción.