Decoran una furgoneta para protestar por la gestión de Lim: "Limpiezas Mendes"

Aficionados del Valencia han decorado con rótulos sarcásticos una furgoneta como si se tratara de un vehículo de una empresa de limpieza y la han aparcado junto a las oficinas del club para protestar contra la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club.

La acción se ha dado a conocer, entre otras, desde la cuenta de twitter ‘It must be love 86’ que ya ha realizado otras intervenciones pero que asegura que no ha sido cosa suya “sino del valencianismo” y se ha incluido un video que refleja cómo se decoró el vehícul, así como un llamamiento para reunir el 5% del accionariado para fiscalizar la gestión del empresario asiático.

La furgoneta se hace pasar por la propia de una supuesta empresa llamada ‘Limpiezas Mendes’, un nombre que juega con el del accionista y también con el de su socio y agente de futbolistas Jorge Mendes.

Con rótulos en castellano y en inglés, se publicita a una compañía que tendría entre sus servicios la limpieza de “proyectos deportivos”, el acondicionamientos de cantera “para su venta” y que presume de abrillantar “caras duras”, pulverizar “cualquier ilusión”, mantener “faltas de respeto” y aniquilar “leyendas”

“¡¡¡No quedará nada, 100% garantizado!!!”, afirma la intervención.