Cucho Hernández: "El árbitro nos amenazó desde el primer minuto; en el Coliseum no les gusta ir al ver el VAR"

Un día después de la derrota del Getafe ante el Granada con un gol de penalti, muy discutido, Cucho Hernández sigue dando vueltas a por qué el árbitro Gil Manzano se negó a revistar la jugada en el VAR.

"El partido habría sido diferente si no hubiese sido penalti. Hasta el árbitro sabe que no hubo penalti. Lo que nos sorprendió es que no se tomara ni la molestia de ir al VAR. Si al menos considerase ir a verlo, aunque interprete penalti, vale", dijo este lunes en rueda de prensa.

Cucho mantiene que la jugada no fue penalti: "No vale de nada quejarnos. Para mí, claramente no fue penalti. No me gusta meterme en polémicas arbitrales porque su trabajo, con tanta presión, es difícil, pero se complican la vida solos. No hay problema en que se tome un instante en ir a ver la jugada, pero es lo que hay".

Y el colombiano va más allá y califica de 'irrespetuoso' y 'amenazante' a Gil Manzano: "En lo personal sí me molesta que el árbitro fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Así que te condiciona para todo el partido. Pero eso lo dejo de lado. No me gusta meterme en polémicas, pero llega el punto en que toca decirlo".

Otra de las quejas de Cucho Hernández tiene que ver con que el Getafe tiene mala prensa y con lo que les cuesta a los árbitros acudir al videoarbitraje a revisar jugadas en las que han podido equivocarse: "Con lo que se revisa en los partidos, lo menos que tenía que haber hecho el árbitro es revisarla. Parece que en el Coliseum no les gusta ir a ver el VAR. No sé si el trato es igual o no cuando se le arbitra al Getafe. Cada fin de semana nos hacen una campaña, cuando todos los partidos, los jugadores nos decimos cosas en el campo. Yo me dije cosas con Luis Suárez, del Granada, y somos amigos hace mucho tiempo. Y en las redes y noticias no se habla del buen juego y de cosas buenas, parece que se está esperando a que pinche el Getafe".

Y el hecho de jugar sin público, cree que debería ser un factor de prensión menos para el colegiado: "El árbitro tiene menos presión sin público. Lo que pasó anoche no puede suceder".

"El Getafe ya está pensando en el Valencia, es siempre complicado"

En seis partidos, Cucho Hernández aún no se ha estrenado como goleador: "Vives del gol, los compañeros esperas que marques el gol y ayudes al equipo. Tuve una oportunidad de marcar y no entró. Cuando no te quiere entrar, no entra; y cuando estás en racha, te da en el estómago y te entra. Es la vida de los delanteros".

Valoró el buen trabajo del Granada en el Coliseum Alfonso Pérez, y asegura que el vestuario ya tiene la cabeza completamente puesta en Mestalla: "Era el Granada que nos esperábamos. Estuvieron bien, hay que valorar el buen trabajo que hicieron, nos complicó mucho el partido. El Valencia va a ser complicado siempre, será una ‘guerra’ más en un campo difícil. Este vestuario ya está pensando en el próximo partido. Todos somos conscientes de lo que tenemos que mejorar para que en el próximo partido las sensaciones sean mejores, pero el vestuario está bien".