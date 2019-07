Boateng: "Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto"

El ya exjugador del FC Barcelona Kevin-Prince Boateng, cuya cesión por parte del Sassuolo italiano ha finalizado, ha asegurado este martes que le hubiera gustado "dar más" de sí durante su estancia en el Camp Nou y aprovechar más las oportunidades de las que gozó.

"Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta", escribió en su cuenta de Instagram, en un mensaje escrito en catalán, castellano e inglés.

En su despedida asegura que "termina" una de las experiencias "más emocionantes" de su carrera. "Agradezco a cada persona que ha hecho posible todo esto. Agradezco a mis compañeros que me han hecho sentir en casa desde el primer momento, campeones y personas excepcionales", se sinceró.

Boateng llegó al Barça el 21 de enero de este año, cuando el club anunció el acuerdo de cesión con el Sassuolo de la Serie A italiana hasta final de temporada. Una cesión con una opción de compra de 8 millones de euros que no se hará efectiva.

"Agradezco a la directiva, siempre disponibles y presentes. Un pensamiento especial a la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón", se sinceró el delantero alemán de origen ghanés.

Esta media temporada en el FC Barcelona no ha rendido según lo esperado. No jugó un solo minuto en la Liga de Campeones, en LaLiga Santander disputó tres partidos --victoria ante Valladolid, empate contra el Huesca y derrota frente al Celta--, y un único duelo en la Copa del Rey, sin llegar a estrenarse como goleador.

El delantero de 32 años llegó al equipo con 31 y habiendo marcado cuatro goles y dado dos asistencias en lo que iba de curso en el Sassuolo, en 13 partidos en la Serie A, y marcado otro gol en la Copa de Italia.

Conocía LaLiga Santander, tras su paso por la UD Las Palmas en la temporada 2016/17 --marcó 10 goles y dio 5 asistencias en 28 jornadas--, si bien su buena temporada le llevó a querer rescindir su contrato.

Marcó uno de sus mejores goles en la Liga de Campeones frente al FC Barcelona, en la derrota del AC Milan (2-3) en San Siro en la fase de grupos de la temporada 2011/12, y repitió como goleador ante los blaugranas en los octavos de final de la campaña 2012/13.