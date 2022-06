Ángel Torres desvela que al Getafe le han ofrecido fichar gratis a Gareth Bale

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha soltado una bomba este miércoles en la presentación de las nuevas camisetas del conjunto madrileño para la próxima temporada. "Hace 50 minutos me han ofrecido a Gareth Bale", ha reconocido para añadir que "le tengo que dar vueltas y hablarlo con el entrenador, no sé si va a venir".

"Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador", dijo Ángel Torres. "No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible", confesó.

El futbolista galés finaliza su vinculación con el Real Madrid el próximo 30 de junio y no va a renovar su contrato. Quedará libre a cuatro meses del inicio del Mundial para el que su país logró la clasificación el pasado domingo. Sería una opción para que Bale siguiera en Madrid y pudiera preparar en LaLiga Santander el campeonato que se jugará en Catar.