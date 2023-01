Ancelotti: "Los dos penaltis están bien pitados, tenemos que acostumbrarnos"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró autocrítico tras la derrota de su equipo, del Real Madrid, ante el Villarreal, en la segunda derrota del conjunto blanco en esta temporada de LaLiga. "No hemos sido peligrosos, hemos dejado demasiado control en cosas que normalmente hacemos muy bien, tenemos que mejorar en nuestra área. Necesitamos focalizarnos un poco más para resolver el problema", señaló el técnico blanco.

Además, habló sobre los dos penaltis que se pitaron en este partido, uno a favor del Villarreal y otro a favor del Real Madrid, en un lapso de tres minutos que afectó al resultado final. "El fútbol ha cambiado en ese sentido, cuando toca con la mano es penalti, después si resbala o no no importa. Tenemos que acostumbrarnos, los dos penaltis han sido bien pitados aunque al aficionado no le guste esto", explicó Ancelotti.

Por último, descartó que el problema del Real Madrid para que no lograse la victoria sea físico: "No creo que sea un problema de físico. Aunque algunos se han presentado con 45 minutos jugados, estamos bien físicamente. Eso sí, le he visto algo cansado a Asensio. No hemos jugado mal en campo contrario, pero sí en el nuestro"