El Valladolid remonta a un Eibar con diez jugadores

El Real Valladolid sigue mostrando fortaleza en su feudo y ha añadido una victoria más ante un Eibar que inauguró el marcador en el minuto 2 y que tuvo que jugar con uno menos, tras la expulsión de Berrocal en el minuto 11.



El técnico uruguayo, Paulo Pezzolano, volvió a revolucionar el equipo, planteando un esquema con tres hombres como referentes ofensivos: Salazar, Sylla y Negredo, con el fin de generar más ocasiones de gol, ante la baja de última hora de Amath.





Pero el inicio ya no le fue propicio a los locales, puesto que se toparon con una crítica afición que, nada más cantar el himno del Real Valladolid, volvió a pedir la dimisión de Pezzolano, lo que hacía muy difícil que los jugadores entrasen con buen pie al partido.



De hecho, esa falta de concentración o de intensidad de la plantilla blanquivioleta en los primeros compases se tradujo en un tempranero gol del rival. Bautista superó a Masip con un disparo raso para subir el 0-1 al marcador.



Meseguer y De la Hoz no se entendieron, no presionaron y dejaron espacio para que Bautista enganchara un balón y definiera a la perfección. La cuesta se hacía aún más empinada para el cuadro vallisoletano.

?3?1? ? FINAL DEL PARTIDO

¡VAMOOOOOOOSSS! 3 puntazos para colocarmos de nuevo ahí arriba.

Seguimos muy fuertes en casa, afición.#RealValladolidEibarpic.twitter.com/osXkHwOr78 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) March 24, 2024

Las pitadas de la grada quedaron silenciadas por un gol de cabeza de Sylla, que el colegiado anuló por una falta previa en el remate, sobre Matheus. Era la respuesta del Real Valladolid al tenso ambiente que se respiraba en el José Zorrilla.



Esa jugada dio empuje a los blanquivioletas, que presionaron más para recuperar y tratar de sorprender a la zaga vasca. Sylla consiguió hacerlo y, cuando se iba a plantar solo delante de Luca Zidane, fue derribado por Berrocal, quien vio la cartulina roja por esa acción.



Por tanto, el cuadro armero debía afrontar los siguientes ochenta minutos del encuentro con un jugador menos y Etxeberria no tardó en reaccionar, dando entrada a Frederico Venancio por Aketxe para potenciar la defensa.



El Real Valladolid tenía la posesión del esférico. Proponía más y luchaba más, en busca de la remontada, e insistía una y otra vez, aunque no terminaba de crear el peligro esperado, ante un rival que, lógicamente, cerraba filas con más ahínco.





Y, a pesar de ese mayor dominio del conjunto local, no resultó suficiente para impedir que los eibarreses llegaran al descanso con esa ventaja obtenida nada más comenzar el encuentro.



Tras el regreso al terreno de juego, el cuadro blanquivioleta mantuvo el control de juego ante un rival que trataba de defender a capa y espada su renta. Pero al final, tanto esfuerzo de los locales tuvo su recompensa y llegó el empate con un magnífico gol de Meseguer.



No había tiempo para celebraciones. El único objetivo había de ser la victoria y los vallisoletanos lo tenían claro. De ahí que, tres minutos después, Sylla, en una buena jugada, en la que controló y se deshizo de defensa y portero, pudo añadir el segundo tanto al casillero local.



Ahora la presión estaba en el otro bando. Y el Eibar recogió el guante y cambió el chip para tratar de recuperar terreno. Konrad pudo empatar, pero Masip sacó el balón impidiendo el gol visitante.



La confianza y la tranquilidad dieron paso a un Real Valladolid que seguía mostrando mucha mordiente ofensiva. Y eso obtuvo sus frutos con una diana del canterano Salazar, tras un disparo raso y pegado a la base del poste.



Incluso con el 3-1, el público mantenía el canto de ¡Pezzolano, dimisión!, pero la alegría ante el triunfo era evidente. También las ganas de poder devolver a los vascos el 5-1 del partido de la primera vuelta, que no llegó, aunque eso no resta mérito a la remontada local.

FICHA DEL PARTIDO:

3 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Boyomo, David Torres (Lucas Oliveira, m.80), Lucas Rosa; Meseguer, De la Hoz (Iván Sánchez, m.56), Monchu; Salazar (Marcos André, m.80), Negredo (Juric, m.70), Sylla (Moro, m.80).

1- S.D Eibar: Luca; Tejero, Berrocal, Arbilla, Cristian (Ríos Reina, m.46); Nolaskoain, Matheus; Aketxe (Frederico Venancio, m.16), Mario Soriano (Vencedor, m.75), Stoichkov (Konrad, m.50); Bautista (Sergio Álvarez, m.75).

Goles: 0-1, m.2: Bautista. 1-1, m.56: Meseguer. 2-1, m.59: Sylla. 3-1, m.68: Salazar.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité murciano). Mostró cartulina amarilla a Javi Sánchez (m.8), por protestar desde el banquillo, Luis Pérez (m.28), del Real Valladolid, y a Tejero (m.63), además de roja directa a Berrocal (m.11), del Eibar

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigesimosegunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 20.286 espectadores.