El Valladolid cede el campeonato de Segunda División en el Heliodoro ante el Tenerife

El Real Valladolid se dejó el título de campeón en la capital tinerfeña al perder 2-1 ante un Tenerife que, de esta manera, enmascaró una mediocre temporada que le deja anclado en la zona intermedia de la tabla clasificatoria, muy por debajo de sus expectativas iniciales.



La posibilidad del conjunto vallisoletano de adjudicarse el título de campeón suponía un aliciente más que atractivo como para hacer lo posible para derrotar a un equipo tinerfeño al que, prácticamente, poco o nada significaba en este encuentro, salvo la controvertida despedida de su técnico Asier Garitano.



La primera muestra del propósito pucelano la dio Escudero (m.22) al aprovechar un balón suelto fuera del área para soltar un zapatazo con la zurda que repelió el poste izquierdo de la meta de Nadal, jugada que no sólo supuso un serio sobresalto para el meta, sino que además corroboró el mayor dominio del cuadro visitante.



Si bien en varias ocasiones los vallisoletanos se aproximaron al marco de Nadal, no dispararon a puerta con peligro alguno, mientras que el cuadro insultar sólo tanteó con peligro a Masip en la recta final del primer periodo, en la que un remate de espuela de Roberto López se fue rozando el poste izquierdo de la meta visitante.



El juego se reanudó tras el descanso sin muchas variaciones tácticas y fueron los insulares los primeros en disparar a puerta y también en marcar.



Luismi Cruz fue el responsable de deshacer la igualada (m.52), aunque con la estrecha colaboración de David Torres, que tras rozar ligeramente el disparo del atacante desvió la trayectoria del balón hacia el lado contrario al que se tiró su compañero Masip.



Ese tanto no impacientó al cuadro visitante, que continuó empecinado en sacar adelante el encuentro y Sylla lo puso de nuevo en camino (m.68) al rematar a placer un centro de Luis Pérez desde la banda derecha.



Pero todo se trastocó nuevamente para los vallisoletanos cuando Ángel, en jugada personal (m.79), acertó de pleno su mano a mano con Masip, después de recibir de Luismi Cruz, aunque el meta rozó levemente el balón.



Salazar también pudo marcar en el tramo final con un disparo que repelió la base de un poste de Soriano.

Ficha del partido

2 - CD Tenerife: Nadal (Soriano, m.71); Mellot (Aitor Buñuel, m.82), Amo, León, Nacho; Luismi Cruz, Bodiger, Alexandre, Teto (Dani, m.71); Roberto López (Dylan, m.58) y Enric Gallego (Ángel, m.71).



1 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Javi Sánchez (Juric, m.69), David Torres, Escudero (Rosa, m.46); Meseguer (De la Hoz, m.46), Oliveira (Arnu, m.84), Monchu, Moro; Sylla y Negredo (Salazar, m.61).



Goles: 1-0, M.52: Luismi Cruz. 1-1, M.68: Sylla. 2-1, M.79: Ángel.



Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Territorial Catalán). Amonestó al local Ángel (m.80) y al visitante Rosa (m.54),



Incidencias: Partido de la cuadragésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 11.142 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por la reciente muerte de Ángel Ferreira, exjugador del CD Tenerife entre los años 1973 y 1977.