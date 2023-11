El Sporting pierde la oportunidad de recortar puntos al Leganés en Santo Domingo

Desde el primer minuto el Sporting trató de llevar el ritmo del partido controlando la posesión y llevando la iniciativa ofensiva, algo que le permitió, a los seis minutos, gozar de la primera oportunidad con un disparo a la carrera de Christian Rivera que atrapó Jesús Ruiz.



Su dominio de la posesión no se tradujo en grandes ocasiones aunque sí le valió para marear a los jugadores alfareros, que durante una buena parte de la primera mitad no dejaron de correr detrás del balón sin tenerlo en sus pies.



El Alcorcón no protagonizó un acercamiento con cierto peligro hasta el minuto 30, cuando Jacobo González, tras una jugada individual, se sacó un disparo lejano que se acabó marchando por encima del travesaño y que levantó al público local de sus asientos por primera vez.



El Sporting no se inmutó por ese susto y siguió a lo suyo tratando de elaborar su juego combinativo, aunque la magia el único que la puso fue Haissem Hassam, que realizó varias jugadas de cierta calidad zafándose de varios rivales a la vez, llegando a probar al portero alfarero con un par de disparos potentes.

En la segunda mitad el conjunto asturiano volvió a salir mejor que su rival y suyo fue el primer aviso con una buena jugada por el costado izquierdo de Gaspar Campos, que terminó con un disparo que se fue cerca del palo izquierdo.



La lesión de su capitán, el central franco-martinico Jean Sylvain Babin, provocó el cambio obligado en el Alcorcón y la entrada al césped de Pedro Mosquera. Junto a él Fran Fernández decidió retirar a Dyego Sousa y situar en punta a Cristian Borrego 'Chiki'.



Esos dos cambios dieron otro aire al equipo madrileño, que adelantó sus líneas y comenzó a poner en apuros al Sporting, que mediada la segunda parte vio como los alfareros estuvieron a punto de marcar en dos ocasiones. La primera con un disparo de Chiki que atrapó Rubén Yáñez y la otra con un remate de Jacobo González al poste izquierdo de la portería del guardameta catalán.

Esas dos acciones fueron el reflejo de un partido roto, sin dominador claro hasta el final, y que en el vaivén de jugadas rápidas en ambas áreas pudo caer del lado de cualquiera. No lo hizo porque las defensas de los dos equipos estuvieron a un gran nivel y acabaron desbaratando con oficio las jugadas de peligro.



Con este resultado el Sporting suma 29 puntos y se mantiene a seis del Leganés, líder, mientras que el Alcorcón, con 14, sigue en descenso y en una delicada situación.