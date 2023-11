El Sporting derrota por 2-0 al Eldense y regresa a los puestos de ascenso a Primera

Dos acciones puntuales de Gaspar Campos en la primera parte y de Djurdjevic en la segunda fueron suficientes para que el Sporting sumará los tres puntos ante un Eldense que tuvo el balón pero no creo ocasiones y permite a los gijoneses mantenerse en posiciones de ascenso directo.



Tras dos empates consecutivos se preveían cambios en el Sportíng y se produjeron pero no fueron las previsibles vueltas de Pascanu o Campuzano ya que Ramírez optó por un centro del a por completamente distinto al de Alcorcón dando entrada a Nacho Méndez y Varane y volvió a sacar de inicio a Djurdjevic en detrimento de Campuzano.



Los minutos iniciales fueron del Eldense que tocó aunque lejos de la portería rojiblanca y fue el Sporting el que primero lo intentó en una combinación entre Otero y Fran Villalba quien escorado chutó con potencia obligando a Zubiarru a buen despeje.

El control visitante se mantenía, pero en la segunda llegada del Sporting el balón acabó en el fondo e la red defendida por Zubiarre tras un disparo de Gaspar Campos que tocó en Carlos Hernández y despistó al portero Eldense que no llega a pesar de su estirada.



El Sporting se adelantaba en el marcador con otro gol de Gaspar Campos que ya lleva ocho goles y está siendo la auténtica revelación de los gijoneses en este inicio de temporada y un acierto su repesca tras haber estado la pasada temporada cedido en el Burgos.



A partir del gol local el Eldense prolongó su dominio y Juanto Ortuño gozó de dos ocasiones para marcar para los suyos, la primera en un tiro cruzado que salió rozando el poste y un minuto después un tiro desde el borde del área que también se fue por poco.



Soberón tuvo la tercera oportunidad pero se encontró con un gran Yáñez, pero el Sporting estaba atascado a la hora de sacar el balón jugado desde la defensa porque el Eldense hacía una presión muy adelantada que los locales no sabían superar.



Antes del descanso el Sporting se sacudió un tanto la presión visitante y gozó de dos ocasiones, la primera de Fran Villalba que tiró desde fuera del área y paró Zubiarre y la segunda de Gaspar Campos que desvía con apuros el portero del Eldense.



El equipo alicantino no varió su estrategia tras el descanso, presionó la salida del balón por parte del Sporting que seguía incapaz de salir jugando y cuando tenía el esférico le duraba segundos lo que empezó a inquietar a la afición local que veía a su equipo totalmente dominado.



Ramírez introdujo cambios dando entrada a Roque Mesa y Hassan a lo que respondió Estévez con la de Andone y Clemente pero las cosas seguían por los mismos derroteros hasta que una acción puntual de Djurdjevic que escorado prueba suerte y le sale un tiro a media altura que supera a Zubiaurre y pone el 2-0 en el marcador.



El Sporting, sin merecerlo, dominaba en el electrónico aprovechándose de su mayor acierto de cara a gol porque el Eldense tuvo el balón pero sin apenas ocasiones porque la defensa estuvo muy atenta y Yáñez despejó todo lo que le llegó como un disparo de Sergio Ortuño a cinco minutos para el final.



Con dos goles de ventaja en el marcador y cinco minutos por disputarse el público consideró que el partido estaba ganado y comenzó a hace la ola viendo que a pesar del flojo partido de su equipo se mantenía en posiciones de ascenso.









Ficha del partido

2.- Sporting: Yáñez, Guille Rosas (Rober Pier m,62), Izquierdoz, Insua, Cote, Nacho Méndez, Varane (Hassan m, 45), Fran Villalba (Roque Mesa m,45), Otero (Campuzano m,82), Gaspar Campos (Queipo m,74) y Djurdjevic.



0.- Eldense: Zubiaurre, Toni Abad (Álex Bernal m, 79), Carlos Hernández, Íñigo Piña, Derick Polonia, Cris Montes (Andone m,58), Sergio Ortuño, Timor, Chapela (Arnau Ortíz m, 69) Juanto Ortuño (Clemente m, 58)y Soberón (Salcedo m, 79)



Goles: 1-0, Gaspar Campos (M.7), 2-0, Djurdjevic (M.69)



Árbitro: Ávalos Barrera. Mostró tarjetas amarillas a Varene (m,35), Toni Abad (m,67), Timor (m,90)



Incidencias: 14.892 espectadores.