Reparto de puntos en Santo Domingo entre Alcorcón y Zaragoza

Gris, previsible e incapaz en ataque, el Zaragoza firmó un empate desalentador ante el Alcorcón (0-0) con el que mostró sus opciones reales de jugar la próxima temporada en Primera División: muy escasas si no da un giro a sus resultados.



Después de ganar al Andorra la pasada jornada, el cuadro maño regresó de nuevo a su realidad. El objetivo de terminar el curso entre los seis primeros, parece excesivo. Y es que, vive en una continúa incógnita sobre sus verdaderas opciones de optar a una de las plazas nobles de la competición. Su irregularidad es alarmante (antes de enfrentarse al Alcorcón, sumaba sólo tres victorias en las últimas 18 jornadas) y hay pocos brotes verdes en su juego.





Enfrente tenía a un equipo como el Alcorcón, en plena efervescencia después de una acumular una buena racha de resultados con los que consiguió salir del agujero del descenso a Primera RFEF. Después de cuatro partidos consecutivos sin perder (tres victorias y un empate), se presentó en el Municipal de Santo Domingo con ganas de mantener su buena racha para escalar posiciones.



Su técnico, Mehdi Nafti, insistió en dejar en el banquillo a su artillería. Parece que Sousa, Addai o Borrego, sus máximos goleadores, son hombres de segundas partes y de nuevo volvieron a sentarse junto a los suplentes. Julio Velázquez, mientras, no especuló nada y puso los siete tantos de Maikel Mesa sobre el tapete como argumento más ofensivo del Zaragoza.

No sirvió para nada. Sobre todo el acto inicial, en el que el conjunto maño no disparó ni una vez a portería. Firmó 45 minutos muy grises y consiguió mantener el marcador a cero gracias a que el Alcorcón tampoco se mostró muy acertado. Eso sí, lo intentó dos veces, con un centro envenenado de Xavi Quintillà y con un disparo de Javi Pérez desde el balcón del área. En ambos, Edgar Badía, sin dificultades, frenó al conjunto madrileño.



En la reanudación, Nafti apostó por Sousa para desatascar el partido y aunque el Alcorcón siguió al mando del partido, la creación fue nula. Más espeso se mostró el Zaragoza, que hasta el último cuarto de hora, y gracias a la entrada de Sergi Enrich, Lecoeuche y Manu Vallejo, no consiguió merodear la portería defendida por Anacker.





Fruto de ese último arreón, Sergi Enrich pudo dar los tres puntos al Zaragoza. Punteó el esférico en un duelo con Óscar Rivas y Javi Pérez sacó la pelota sobre la línea. Fue la única ocasión real de los hombres de Julio Velázquez, que apenas sumaron un disparo en noventa minutos. Insuficiente para un equipo que quiere pelear por subir a Primera División. Ahora, ocupa un hueco en el centro de la tabla y podría acabar la jornada a seis puntos del sexto clasificado. Demasiada distancia para remontar si mantiene el nivel que mostró en Alcorcón.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Alcorcón: Anacker; Iago López, Castro, Óscar Rivas, Quintillà; Javier Pérez (Mosquera, min. 86), Eteki, Lara (Addai, min. 70); Víctor García, Koldo Obieta (Sousa, min. 54) y Artola (Juanma Bravo, min. 70).

0 - Zaragoza: Badía; Fran Gámez (Lecoeuche, min. 70), Mouriño, Lluís López, Francés; Francho, Aguado (Bermejo, min. 91), Grau, Mollejo; Maikel Mesa (Manu Vallejo, min. 69) e Iván Azón (Sergi Enrich, min. 69).

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán). Mostró cartulina a Aguado (min. 55) por parte del Zaragoza.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Santo Domingo ante cerca de 4.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los aficionados del Sevilla fallecidos en un accidente de tráfico el pasado jueves.