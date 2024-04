Real Zaragoza y Elche suman un punto que se antoja corto para sus objetivos

El empate en la Romareda entre el Real Zaragoza y el Elche (1-1) no les sirve a ninguno de los dos equipos ya que necesitaban la victoria, en el caso de los aragoneses para distanciarse de la zona de descenso y en el del Elche para poder meterse en la zona de playoff.

?El gol de Iván nos ha dado una fuerza anímica extraordinaria?



?? Víctor Fernández — Real Zaragoza ?? (@RealZaragoza) April 14, 2024



El conjunto ilicitano, que mereció más y perdonó, no fue determinante en el área visitante y lo pagó con una igualada que le sabe a poco, mientras que el Real Zaragoza sigue sin mejorar con Víctor Fernández.



El ritmo del partido al principio fue lento por parte sobre todo del Elche, tanteándose los dos equipos en los primeros minutos,. El primer disparo se produjo en el minuto 8 por medio de Francés y lo paró sin problemas Dituro. Un minuto después, Gaspar desde dentro del área mandó el balón un poco desviado a la izquierda de Badía.



El Elche poco a poco se hizo más con el control del partido y llegando con peligro al área del equipo zaragocista donde este no lograba imponer su ritmo y mucho menos llegar con peligro al área ilicitana con centros desde las bandas que no encontraron rematadores.



El Zaragoza puso en aprietos en las contras a su rival pero la defensa ilicitana se mostró muy sólida y expeditiva y Dituro no pasó muchos apuros al faltar determinación en los metros finales por parte de los jugadores blanquillos, aunque la ocasión más clara de la primera parte fue en una jugada por la banda derecha con un pase filtrado de Josán a Castro que con todo a su favor mandó el balón al lateral de la portería.



El Real Zaragoza, tras la pausa de hidratación, mejoró bastante pasando a dominar el partido teniendo una buena ocasión en una jugada por la banda izquierda donde el disparo final de Mouriño desde la frontal, en el minuto 33, lo envió fura el balón, insistiendo en los minutos finales sobre el área ilicitana tanto por las dos bandas como por el centro pasando apuros el Elche que tuvo que defenderse como pudo hasta el descanso.



Tras el descanso, el Elche tuvo más el balón siendo el partido muy disputado pero con poca calidad ya que les duraba muy poco la pelota a los dos equipos ya que no hilvanaron muchas jugadas estando el partido en el centro del campo con más prisas en el Real Zaragoza y con más pausa en el Elche que buscaron los pases más seguros con una gran ocasión de Moruad que a un metro de la portería mandó el balón alto tras un gran disparo de fuera del área de Pedro Vigas.



En el minuto 53 el Elche se adelantaría el Elche en el marcador por medio de Mario Gaspar al desviar el balón a la portería de Edgar Badía tras el saque de una falta, en pleno desconcierto de los jugadores locales que no reaccionaron y siguieron dando facilidades con ocasiones claras por parte de Morente en el minuto 54 y en el 60 por medio de Mourad.



Cuando un equipo perdona como el Elche lo paga caro y, un minuto más tarde, Azón puso las tablas en el minuto 61en una jugada que porfió como es habitual en él tras un pase de Aguado, batiendo a Dituro desde cerca, cuando el Elche estaba muy confiado ya que dominaba y tenía claras ocasiones de gol pero que se vio sorprendido.



El gol del Real Zaragoza espoleó a los locales que tuvieron más aproximaciones que el Elche aunque poco a poco se repuso sobre todo con los cambios y ya estuvo más igualado el partido buscando la victoria ambos equipos que tanto necesitan.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ficha técnica

1 - Real Zaragoza: Edgar Badía; Mouriño (Gámez,m. 57), Jair Amador, Francés, Lecoeuche (Zedadka, m 74); Marc Aguado (Lluis López, m. 74), Toni Moya, Germán Valera (Grau, m. 57), Mesa; Bakis (Liso. m. 69) y Azón.



1 - Elche: Dituro; Carreira, Mario Gaspar, Bigas, Clerc; Josan (Bermejo, m. 90+4), Chetauya, Castro, Morente; Mourad (Nieto, m. 81) y Nico Fernández (Rodrigo Mendoza, m 80).



Goles. 0-1, m. 53, M. Gaspar; 1-1, m. 61, Azón.



Árbitro: Cordero Vega (Comité Catalán). Mostró tarjetas a amarillas por parte del Real Zaragoza a Francés, y Jair Amador; y por parte del Elche a Mario Gaspar.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio de la Romareda entre el Real Zaragoza y el Elche.