El Racing de Ferrol confirma Balaídos como alternativa a A Malata

El director deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, ha confirmado este martes que el club trasladó la elección del estadio de Balaídos, en Vigo, como "campo alternativo" para su primer partido de Segunda División ante la posibilidad de que no esté terminada la adaptación de A Malata a las exigencias de LaLiga.



En rueda de prensa, ha asegurado que el organismo futbolístico estableció un plazo, que expiró este lunes, para designar dicha instalación en aras de poder "jugar en el supuesto de que no" sea posible en el campo ferrolano en el fin de semana del 26 y 27 de agosto próximos.

El Racing ha agradecido la colaboración del Celta, entidad de la que ha dicho que no "ha tenido más que palabras de ayuda" y una "buena disposición para ayudarnos en lo que fuese necesario y por el tiempo que se requiera".



Mouriz ha reconocido que no "todo se puede hacer al momento" y ha estimado que adaptar A Malata a la Segunda División "requiere de un tiempo de asentamiento" por parte del nuevo gobierno local de Ferrol, que sufragará parte de las actuaciones.



"El problema es importante y la solución difícil", ha admitido, para indicar que el Ayuntamiento "no nos ha hecho llegar más que voluntad, ganas y disposición", como también "interés por conseguir que la situación se pueda solventar; han informado de su deseo de poder llegar a tiempo, se está tratando de hacer todo lo posible".



Sin embargo, el directivo del club ferrolano ha confesado que es "difícil" que el Racing pueda jugar en su estadio el primer partido de la temporada como anfitrión, en el que se medirá al Real Sporting de Gijón.



Carlos Mouriz ha añadido que también se ha establecido contacto con la Xunta de Galicia para agilizar las actuaciones precisas y ha valorado que de "inmediato" ya habrá obras en ejecución en A Malata, muy probablemente desde el próximo lunes.



Sobre la elección de Balaídos, ha puntualizado que en los estadios del Club Deportivo Lugo y de la Ponferradina "ya han desmontado una parte del material" requerido y que en el de Riazor, en A Coruña, "no está montado" el grueso de la infraestructura precisa, por lo que el "único campo con todo preparado" es el vigués.



Finalmente, ha resaltado que se ratificará "una semana o diez días" antes si el partido contra el Sporting tendrá lugar en Ferrol o en Vigo y ha deseado que en "el peor de los casos" se limite a "uno o dos" el número de encuentros a disputar lejos de A Malata, cuyo nuevo tepe comenzará a instalarse entre los días 21 y 22 de julio.